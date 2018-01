Ya solo faltan cuatro meses para el inicio del Mundial Rusia 2018 y varios entrenadores ya están trabajando en lo serán sus convocatorias finales. Uno de ellos es Jorge Sampaoli. El DT de la selección de Argentina se la pasó viajando durante todo enero para reunirse con los jugadores que formarán parte del plantel.



No hay grandes novedades en cuanto los jugadores que llamará Sampaoli, pero sí una que otra sorpresa. El exentrenador del Sevilla no quiere dejar nada a la suerte y ya vislumbra el once que podría utilizar para encarar la fase de grupos del Mundial Rusia 2018.



Medios argentinos como ESPN y FOX Sports apuntan que Sergio Agüero pasaría a ser el único '9' y entre las novedades, la Albiceleste contaría con Pavón. En mediocampo, Paredes sería otra de las apuestas para el Mundial Rusia 2018.



Hay que recordar que la selección argentina de fútbol se encuentra encallada en el grupo D del Mundial Rusia 2018 junto a Islandia, Croacia y Nigeria. Se espera que la Albiceleste se clasifique primera del grupo y hasta podría enfrentar en octavos de final a Perú si este clasifica segundo.