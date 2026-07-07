La vigente campeona del mundo, Argentina, protagonizó una remontada inolvidable al vencer 3-2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y sellar su clasificación a los cuartos de final. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llegó a estar dos goles abajo en el marcador, pero reaccionó a tiempo para mantener vivo el sueño del bicampeonato.

Egipto sorprendió desde el inicio y tomó una ventaja de 2-0 que puso contra las cuerdas a la ‘Albiceleste’. Sin embargo, el vigente campeón del mundo no bajó los brazos y encontró la fuerza para cambiar la historia en el tramo decisivo del encuentro disputado en Atlanta.

La reacción comenzó con el descuento de Cristian Romero. Minutos después apareció Lionel Messi para marcar el empate y devolverle la esperanza a los miles de hinchas argentinos que acompañaron al equipo en el estadio.

Cuando todo apuntaba al tiempo suplementario, Enzo Fernández apareció a los 92 minutos para anotar el 3-2 definitivo y completar una remontada histórica que desató la locura de los jugadores y aficionados argentinos.

Messi volvió a ser decisivo en un partido de máxima exigencia. Además de convertir uno de los goles de la clasificación, lideró a su selección en el momento más complicado y volvió a responder cuando su equipo más lo necesitaba.

Tras el pitazo final, las cámaras de ESPN captaron al capitán argentino completamente emocionado. Messi rompió en llanto mientras abrazaba a sus compañeros, consciente del enorme esfuerzo realizado para revertir un partido que parecía perdido y seguir con vida en la Copa del Mundo.

LA EMOCIÓN DE LIONEL MESSI Y DEL DIBU MARTÍNEZ TRAS EL PITAZO FINAL REPRESENTA A CADA UNO DE LOS ARGENTINOS.



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Con este triunfo, Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Suiza. La remontada confirmó el carácter del campeón del mundo y reafirmó su candidatura para defender el título conquistado hace cuatro años.

Las lágrimas de Messi reflejaron el sufrimiento y la emoción de una clasificación épica. Argentina volvió a demostrar que nunca se rinde y que, con su capitán como líder, mantiene intacto el sueño de conquistar un nuevo Mundial.

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