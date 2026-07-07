El delantero portugués Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial 2026 fue el último de su carrera y señaló que no tomará una decisión inmediata sobre su continuidad en la selección de Portugal.

El atacante portugués Cristiano Ronaldo explicó que primero buscará compartir tiempo con su familia antes de definir los próximos pasos de su trayectoria deportiva.

“La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás, tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida”, aseguró el futbolista de 41 años tras la eliminación de Portugal en los octavos de final frente a España.

Ronaldo reconoció que la derrota por 1-0 en el Dallas Stadium dejó un sabor amargo, ya que esperaba llegar más lejos en la Copa del Mundo. Sin embargo, consideró que el encuentro fue muy parejo y destacó que pequeños detalles terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto español.

“Fue un partido muy equilibrado, podía ser para cualquiera, en mi opinión. España ha tenido ese poquito de suerte de marcar en los momentos finales, pero es el fútbol. Yo creo que en general fue un partido bien disputado”, manifestó al analizar el compromiso.

Pese a la decepción por la eliminación, el histórico goleador afirmó que se marcha con la satisfacción de haber entregado todo en la cancha durante el torneo. Además, sostuvo que el fútbol siempre ofrece momentos de triunfo y derrota, por lo que ahora solo queda mirar hacia adelante.

“Estoy triste por salir así del Mundial pero, como he dicho ayer en la conferencia de prensa, he dado todo y salgo con la conciencia tranquila. Ese es el fútbol, esa es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir”, expresó.

El máximo referente de Portugal también aprovechó para recordar el legado que deja con la camiseta de su país. Resaltó que durante su etapa la selección conquistó tres títulos internacionales y aseguró que la obtención de la Eurocopa 2016 tiene para él un valor equiparable al de un campeonato mundial.

“Jugué 23 años en la selección nacional y gané tres títulos. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada. La Eurocopa fue lo más importante. Para mí, 2016 tiene la misma importancia que un Mundial, sinceramente”, concluyó.

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