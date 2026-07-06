El capitán de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, calificó este lunes como “despreciable” e “indigna de su cargo” a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de los comentarios racistas que realizó tras la victoria 1-0 de Francia sobre Selección de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

“Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, escribió el delantero en un mensaje publicado en X.

“Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, añadió.

“Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, concluyó el atacante del Real Madrid.

Francia selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 el pasado sábado tras imponerse por 1-0 a Paraguay con un penal convertido por Mbappé, en un compromiso de alta intensidad. Al finalizar el encuentro, el delantero francés evidenció su molestia por la dureza del rival y decidió no estrechar la mano del arquero paraguayo Orlando Gill.

La controversia se desató después de que Amarilla publicara en X dos mensajes con expresiones de carácter racista dirigidas a Mbappé.

“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!”, escribió en una de sus publicaciones.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, agregó.

Las declaraciones provocaron una ola de rechazo internacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó “sin equívocos” los comentarios y aseguró que el organismo seguirá impulsando acciones para erradicar el racismo del fútbol y de la sociedad.

Por su parte, la Federación Francesa de Fútbol calificó las expresiones de Amarilla como “abyectas e inaceptables” y sostuvo que los comentarios “deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado”.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, afirmó en X que las declaraciones de la senadora “son delictivos y condenables” y anunció que la federación presentará una denuncia ante la fiscalía para que se inicie una investigación judicial.

La polémica también alcanzó el ámbito político. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su respaldo a Mbappé y a la selección francesa frente a los ataques racistas, además de revelar que el mandatario paraguayo, Santiago Peña, le escribió para condenar las declaraciones de la legisladora.

Asimismo, el Gobierno de Paraguay difundió un comunicado en X en el que manifestó que “deplora y rechaza” las expresiones de Amarilla, al considerar que “son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”.

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