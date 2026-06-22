vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 2 de la fase de grupos del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en Argentina será televisado en exclusiva por TyC Sports (TyC Sports Play), Telefe y TV Pública. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 8:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Uruguay, Argentina y Brasil, y una hora menos en México.

Argentina vs. Austria vía TyC Sports, Telefe y TV Pública: ver transmisión por internet. (Video: @afaseleccion)
Argentina vs. Austria vía TyC Sports, Telefe y TV Pública: ver transmisión por internet. (Video: @afaseleccion)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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