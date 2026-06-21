Argentina vs. Austria jugarán este lunes 22 de junio, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Dallas, recinto deportivo ubicado en Arlington, Texas (Estados Unidos), un nuevo triunfo en el torneo. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

La vigente campeona del mundo debutó con una magistral noche de Lionel Messi, su capitán y figura, en la goleada por 3-0 sobre Argelia. Los tres goles albicelestes fueron anotados por el inacabable atacante del Inter Miami, que busca hacer historia con el bicampeonato.

Pese a la felicidad por un debut soñado, el astro argentino reveló que tiene temas personales por resolver y que lo han afectado de alguna manera. Pese a ello, salió al campo a hacer lo que más sabe y también destacó que siempre se sintió contenido por el resto del plantel.

“Una cuestión ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicado. Pero nada, agradecido a mis compañeros y la delegación. Estuvieron siempre —sus compañeros— al lado mío. Dándome mucha fuerza para que esté bien“, declaró Messi, luego de ser elegido como la figura del partido.

Messi tuvo un inmejorable debut en el Mundial 2026. (Foto: Selección Argentina)

En frente estará la selección de Austria, que tiene como una de sus figuras a David Alaba en la zaga central. El futbolista del Real Madrid está llamado a ser quien defienda a Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Los europeos debutaron con triunfo de 3-1 ante Jordania, y buscará sumar ante los albicelestes para asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo. En el mediocampo tiene al experimentado Marcel Sabitzer, mediocampista del Borussia Dortmund de la Bundesliga.

¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el debut de la Albiceleste frente a Argelia a través de Telefe, TyC Sports y sus respectivas plataformas digitales. Además, el partido también estará disponible por DSports y DGO para quienes sigan toda la cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en Perú?

En Perú, el encuentro entre Argentina y Argelia será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.

¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en Colombia?

En Colombia, la principal opción para seguir el encuentro será DSports, además de la plataforma DGO, disponible en computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán ver el compromiso a través de DSports por televisión satelital y también mediante DGO vía streaming.

¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en Uruguay?

En Uruguay, el partido estará disponible por Canal 5, además de DSports y DGO, opciones que ofrecen una amplia cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en Chile?

Los hinchas chilenos podrán seguir el debut argentino por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO, que transmite los 104 partidos del torneo.

¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará a cargo de DSports y DGO, servicios que cuentan con la cobertura completa de la Copa del Mundo.

¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán ver el encuentro mediante Teleamazonas en señal abierta, además de DSports y DGO para acceder a toda la programación del Mundial.

¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en España?

En España, el partido podrá seguirse por DAZN, plataforma que cuenta con una amplia cobertura del Mundial 2026. También estará disponible a través de los servicios digitales asociados a la competición.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Austria?

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 11:00 a.m.

11:00 a.m. España: 7:00 p.m.

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