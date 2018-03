Aunque el partido entre Italia y Argentina en el Etihad Stadium de Mánchester ya comenzó, lo anecdótico ocurrió una hora antes. Y es que la cuenta oficial de la selección de Italia cometió un grosero error en Twitter.

Cuando subió una imagen de su alineación oficial, la 'azzurra' no se percató del error. Y es que no solo nombraba a los jugadores titulares, sino también al once argentino. Sin embargo, se equivocaron en el nombre del técnico rival.

La selección italiana no nombró a Jorge Sampaoli, sino que puso a Marcelo Bielsa como técnico de Argentina. Aunque la publicación duró pocos minutos, los usuarios de Twitter hicieron viral la imagen.

Eso sí, ese no fue el único error que cometió la cuenta oficial de la selección italiana, ya que también se equivocó con Nicolás Otamendi. Al nombrar la alineación rival, pusieron Otadamendi en vez del apellido real del jugador del Manchester City. #

Cabe señalar que entre la era de Marcelo Bielsa y la de Jorge Sampaoli pasaron siete técnicos. Ellos son los siguientes: Néstor Pekerman, Alfio Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino y Edgardo Bauza.