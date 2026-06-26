El sueño de Uruguay de seguir en carrera hacia los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026 se juega en una noche decisiva frente a España. La Celeste buscará un resultado que le permita continuar con vida en el Grupo H y miles de aficionados podrán acompañar al equipo de Marcelo Bielsa mediante AUF TV, una de las plataformas oficiales habilitadas para seguir el torneo desde territorio uruguayo.

Si quieres ver Uruguay vs. España EN VIVO desde tu celular, computadora, tablet o Smart TV, podrás hacerlo mediante AUF TV, además de las transmisiones de Canal 5 y DIRECTV Sports. A continuación, te explicamos cómo contratar el servicio, cuánto cuesta el paquete especial para el Mundial y qué dispositivos son compatibles.

TL;DR del Uruguay vs. España por AUF TV

⚽ Partido: Uruguay vs. España

Uruguay vs. España 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📱 Streaming: AUF TV

AUF TV 📺 TV en Uruguay: Canal 5 y DIRECTV Sports

Canal 5 y DIRECTV Sports 💰 Plan Mundial: UYU 490 (fase de grupos)

UYU 490 (fase de grupos) 🏟️ Estadio: Estadio Akron

Estadio Akron 📍 Ciudad: Guadalajara, Jalisco (México)

¿Cómo ver AUF TV EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el partido desde la plataforma oficial AUF TV, disponible tanto en su sitio web como en sus aplicaciones móviles.

Solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a www.auf.tv. Crea una cuenta o inicia sesión. Selecciona el Plan Mundial 2026 – Fase de Grupos. Completa el pago. Accede a la transmisión en vivo desde tu dispositivo favorito.

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¿Cuánto cuesta AUF TV para ver el Mundial 2026?

Con motivo de la Copa Mundial FIFA 2026, AUF TV lanzó un paquete especial para seguir toda la participación de Uruguay durante la fase de grupos.

Plan Precio Incluye Plan Mundial 2026 – Fase de grupos UYU 490 Todos los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 Dispositivos 1 dispositivo por usuario Acceso simultáneo Disponibilidad Solo Uruguay Válido para territorio uruguayo

La promoción permite seguir toda la fase de grupos del Mundial 2026 por AUF TV y está disponible exclusivamente para usuarios ubicados en Uruguay.

¿Dónde descargar AUF TV?

La aplicación oficial de AUF TV puede descargarse gratuitamente desde las principales tiendas de aplicaciones.

Está disponible para:

Google Play Store (Android)

App Store (iPhone y iPad)

También puedes acceder desde:

Navegadores web

Smart TV compatibles

Tablets

Computadoras Windows y Mac

¿Qué puedo ver con AUF TV?

Además de la cobertura de la selección uruguaya cuando los derechos lo permiten, AUF TV ofrece una amplia biblioteca de contenidos oficiales del fútbol uruguayo.

Entre ellos destacan:

Partidos de la selección uruguaya.

Campeonatos del fútbol uruguayo.

Fútbol Femenino.

Juveniles.

Fútbol Sala.

Torneos OFI.

Partidos completos y repeticiones.

Resúmenes oficiales.

Conferencias de prensa.

Análisis del VAR.

Entrevistas exclusivas con futbolistas de la Celeste.

Contenidos institucionales de la AUF.

Premiaciones y eventos especiales.

Programa periodístico La Quinta Tribuna.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Uruguay vs. España por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Uruguay vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H Fecha Viernes 26 de junio de 2026 Hora en Uruguay 21:00 TV Canal 5 y DIRECTV Sports Streaming AUF TV Estadio Estadio Akron Ciudad Guadalajara, Jalisco (México)

La última jornada del Grupo H promete emociones hasta el final. Uruguay necesita un resultado positivo para mantener vivas sus opciones de clasificación, mientras que España buscará asegurar el liderato de la zona. Si prefieres seguir a la Celeste por internet, AUF TV ofrece un paquete especial de UYU 490 para disfrutar de toda la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 desde cualquier dispositivo compatible dentro de Uruguay.

Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)