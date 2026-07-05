La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un contundente comunicado en el que cuestionó la decisión de FIFA de declarar habilitado al delantero estadounidense Folarin Balogun para disputar el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica. La federación europea calificó la medida como “sorprendente” y aseguró que ya analiza todas las opciones posibles para defender sus derechos.

Folarin Balogun, atacante de Estados Unidos y una de las principales referencias ofensivas del equipo norteamericano, había sido expulsado en el partido anterior del Mundial. Por esa razón, la RBFA sostiene que debía cumplir una fecha de suspensión automática y no podía ser considerado para el compromiso programado este lunes 6 de julio en Seattle.

En su pronunciamiento, la federación belga explicó que FIFA justificó la habilitación del delantero basándose en el artículo 27 del Código Disciplinario, el cual permite que el Comité Disciplinario suspenda la ejecución de una sanción previamente impuesta.

Sin embargo, Bélgica considera que esa interpretación contradice el propio reglamento de FIFA. En el comunicado recordó que el artículo 66.4 del Código Disciplinario establece que toda tarjeta roja conlleva automáticamente una suspensión para el siguiente partido del equipo, criterio que, según indicó, ha sido aplicado en todos los casos registrados durante el Mundial 2026.

La RBFA también citó el artículo 10.5 del Reglamento de Competición de la Copa del Mundo 2026, donde se señala que cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico expulsado por tarjeta roja directa o por doble amonestación deberá perderse automáticamente el siguiente encuentro de su selección.

Además, la asociación belga afirmó que esta disposición fue ratificada en la Circular N.º 16 enviada por FIFA a todas las federaciones participantes el 12 de mayo de 2026. Según explicó, la misma norma también es recordada antes de cada partido en las reuniones oficiales de coordinación del torneo.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Royal Belgian Football Association has released a statement in regard to Folarin Balogun being able to play against them.



"The Royal Belgian Football Association (RBFA) is astonished by FIFA's decision to declare suspended United States player Folarin… pic.twitter.com/mijdWcVIz7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 5, 2026

Para la federación europea, la decisión de habilitar a Balogun contradice tanto el Código Disciplinario como el Reglamento de Competición del Mundial, por lo que considera que se está rompiendo el criterio aplicado hasta ahora en el certamen.

En la parte final del comunicado, la RBFA sostuvo que la medida compromete los principios de igualdad y juego limpio que deben regir una Copa del Mundo. Por ello, anunció que se encuentra investigando todas las alternativas legales y reglamentarias para proteger los intereses de la selección belga.

Pese al reclamo de Bélgica, FIFA mantiene vigente su decisión y Folarin Balogun podrá disputar el duelo de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica. Ahora queda por conocer si la federación europea presentará una protesta formal antes o después del encuentro.