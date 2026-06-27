José Carabalí salió al frente para poner paños fríos a los rumores sobre una posible salida de Universitario de Deportes y dejó en claro que continuará defendiendo la camiseta crema durante la presente temporada.
El lateral ecuatoriano decidió aclarar la situación y desmintió tajantemente las versiones que lo vinculaban con un cambio de equipo en este mercado de fichajes. En declaraciones al periodista Raúl Chávez, el defensor fue enfático al señalar que no tiene pensado abandonar la institución.
“No sé nada de eso, eso es mentira, no voy a dejar Universitario”, manifestó Carabalí, reafirmando así su compromiso con el conjunto merengue.
Además, el futbolista destacó la importancia de los encuentros de preparación que viene disputando el equipo con miras al inicio del Torneo Clausura, asegurando que estos compromisos serán clave para llegar en óptimas condiciones.
“El partido ante Grau es una práctica importante para el club, sabemos que tenemos que regalarle alegrías al hincha crema”, expresó el ecuatoriano, mostrando su confianza en el trabajo que realiza el plantel.
Más allá de las especulaciones sobre su futuro, Carabalí se ha convertido en una de las piezas más importantes dentro del esquema de Universitario. Gracias a su velocidad, despliegue físico y capacidad para incorporarse al ataque, el ecuatoriano ha logrado consolidarse como un futbolista determinante en el equipo crema.
Ya sea desempeñándose como lateral izquierdo o adelantando su posición como volante por extremo, el jugador ha respondido con buenas actuaciones, aportando tanto en la generación de juego ofensivo como en labores defensivas. Su versatilidad le ha permitido ser una alternativa clave para el comando técnico a lo largo de la temporada.
Universitario continúa con su puesta a punto para el segundo semestre del año y este sábado 11 de julio, desde las 8:00 p.m., afrontará un amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia en el estadio Monumental, compromiso que servirá como uno de los últimos ensayos antes del inicio del Torneo Clausura.
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