Sporting Cristal dio un paso importante al clasificar a los octavos de final de la Copa de la Liga tras vencer por 2-0 a Unión Comercio en el estadio Alberto Gallardo. Luego del encuentro, Roberto Mosquera dejó un contundente mensaje sobre las aspiraciones del equipo para este torneo.

El estratega rimense fue claro al señalar que el certamen no será utilizado únicamente como preparación para el Torneo Clausura. Por el contrario, remarcó que el plantel tiene la obligación de competir por el campeonato.

“Este campeonato es importante para nosotros. No venimos a ver qué pasa, sino a tratar de ganarlo”, expresó Mosquera en conferencia de prensa tras la victoria sobre el conjunto selvático.

Asimismo, el técnico destacó la evolución que viene mostrando su equipo luego de una exigente pretemporada. Consideró que, poco a poco, Sporting Cristal empieza a reflejar la idea de juego que pretende implementar.

“Saliendo de una pretemporada tan dura, ya vemos un molde de juego. Ya llegó Juan Manuel Cuesta y hay otras cosas que en su momento se van a enterar. Ganar siempre es bueno”, sostuvo el entrenador.

Mosquera también se refirió al descontento de un sector de la hinchada por el presente deportivo del club. En ese sentido, aseguró que la única manera de revertir las críticas será mediante el rendimiento dentro del campo.

“Sé que el momento es delicado y que hay gente que no está conforme con este Cristal. Vamos a tratar de darle buen juego y resultados para cambiar esa situación”, afirmó el técnico celeste.

Por otro lado, confirmó que la directiva continúa trabajando en la incorporación de nuevos futbolistas para fortalecer el plantel de cara al Clausura y la Copa Sudamericana.

“Se está actuando inteligentemente y van avanzando algunas conversaciones”, reveló Mosquera, dejando abierta la posibilidad de que Sporting Cristal anuncie más fichajes en los próximos días.

Con la clasificación asegurada a los octavos de final, Sporting Cristal ahora buscará mantener el buen nivel mostrado en sus últimas presentaciones y ratificar el objetivo planteado por Roberto Mosquera: pelear por el título de la Copa de la Liga.

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