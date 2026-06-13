La Canarinha inicia su participación mundialista ante Marruecos con la obligación de sumar tres puntos buscando su clasificación a la siguiente ronda. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
La Canarinha inicia su participación mundialista ante Marruecos con la obligación de sumar tres puntos buscando su clasificación a la siguiente ronda. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

Brasil y Marruecos protagonizan uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección brasileña, considerada una de las favoritas al título, inicia su camino mundialista enfrentando a una selección que llega con la ilusión de repetir las grandes actuaciones de los últimos años.

Los aficionados de América Latina, Estados Unidos y España buscan conocer el horario exacto del encuentro y los canales que transmitirán el partido EN VIVO y GRATIS. Si no quieres perderte ningún detalle de este esperado duelo, aquí te contamos a qué hora juegan, qué señales de TV abierta lo emitirán y qué plataformas de cable o streaming ofrecerán la transmisión en directo.

¿A qué hora juega Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Marruecos se disputará el sábado 13 de junio de 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026.

PaísHora
México (CDMX)4:00 p. m.
Guatemala4:00 p. m.
Honduras4:00 p. m.
El Salvador4:00 p. m.
Nicaragua4:00 p. m.
Costa Rica4:00 p. m.
Colombia5:00 p. m.
Perú5:00 p. m.
Ecuador5:00 p. m.
Panamá5:00 p. m.
Estados Unidos (ET)6:00 p. m.
Bolivia6:00 p. m.
Venezuela6:00 p. m.
Paraguay6:00 p. m.
Chile6:00 p. m.
Argentina7:00 p. m.
Uruguay7:00 p. m.
Brasil7:00 p. m.
España12:00 a. m. del 14 de junio

¿Qué canales de señal abierta transmiten Brasil vs. Marruecos EN VIVO?

Estos son los principales canales de televisión abierta que transmitirán el partido en distintos países hispanohablantes:

PaísCanal de TV abierta
MéxicoAzteca 7, Canal 5
ColombiaCaracol TV, RCN
Estados Unidos (español)Telemundo
EspañaLa 1 de TVE
ChileChilevisión
ArgentinaTV Pública*
PerúAmérica TV*
EcuadorTeleamazonas*
ParaguayTelefuturo*
UruguayCanal 4, Canal 10 o Teledoce*

*La disponibilidad puede variar según los derechos de cada encuentro y la programación local de cada cadena. En varios países algunos partidos del Mundial son compartidos entre señal abierta y televisión de paga.

Canales de cable, TV de paga y streaming para ver Brasil vs. Marruecos

Si prefieres seguir el encuentro mediante televisión por suscripción o plataformas digitales, estas son las opciones disponibles por país:

PaísCable / Streaming
MéxicoTUDN, ViX Premium
Estados UnidosFOX, FS1, FOX Sports App, Peacock, Telemundo Deportes
ArgentinaTyC Sports, DSports, DGO
ChileDSports, DGO
PerúDSports, DGO
ColombiaDirecTV Sports, DGO
EcuadorDSports, DGO
UruguayDSports, DGO
ParaguayTigo Sports, DGO
BoliviaTigo Sports, DGO
VenezuelaByM Sport, DGO
EspañaDAZN, RTVE Play

En México, el encuentro podrá verse además por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos la cobertura en inglés corresponde a FOX y FS1.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC