Brasil y Marruecos protagonizan uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección brasileña, considerada una de las favoritas al título, inicia su camino mundialista enfrentando a una selección que llega con la ilusión de repetir las grandes actuaciones de los últimos años.

Los aficionados de América Latina, Estados Unidos y España buscan conocer el horario exacto del encuentro y los canales que transmitirán el partido EN VIVO y GRATIS. Si no quieres perderte ningún detalle de este esperado duelo, aquí te contamos a qué hora juegan, qué señales de TV abierta lo emitirán y qué plataformas de cable o streaming ofrecerán la transmisión en directo.

¿A qué hora juega Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Marruecos se disputará el sábado 13 de junio de 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026.

País Hora México (CDMX) 4:00 p. m. Guatemala 4:00 p. m. Honduras 4:00 p. m. El Salvador 4:00 p. m. Nicaragua 4:00 p. m. Costa Rica 4:00 p. m. Colombia 5:00 p. m. Perú 5:00 p. m. Ecuador 5:00 p. m. Panamá 5:00 p. m. Estados Unidos (ET) 6:00 p. m. Bolivia 6:00 p. m. Venezuela 6:00 p. m. Paraguay 6:00 p. m. Chile 6:00 p. m. Argentina 7:00 p. m. Uruguay 7:00 p. m. Brasil 7:00 p. m. España 12:00 a. m. del 14 de junio

¿Qué canales de señal abierta transmiten Brasil vs. Marruecos EN VIVO?

Estos son los principales canales de televisión abierta que transmitirán el partido en distintos países hispanohablantes:

País Canal de TV abierta México Azteca 7, Canal 5 Colombia Caracol TV, RCN Estados Unidos (español) Telemundo España La 1 de TVE Chile Chilevisión Argentina TV Pública* Perú América TV* Ecuador Teleamazonas* Paraguay Telefuturo* Uruguay Canal 4, Canal 10 o Teledoce*

*La disponibilidad puede variar según los derechos de cada encuentro y la programación local de cada cadena. En varios países algunos partidos del Mundial son compartidos entre señal abierta y televisión de paga.

Canales de cable, TV de paga y streaming para ver Brasil vs. Marruecos

Si prefieres seguir el encuentro mediante televisión por suscripción o plataformas digitales, estas son las opciones disponibles por país:

País Cable / Streaming México TUDN, ViX Premium Estados Unidos FOX, FS1, FOX Sports App, Peacock, Telemundo Deportes Argentina TyC Sports, DSports, DGO Chile DSports, DGO Perú DSports, DGO Colombia DirecTV Sports, DGO Ecuador DSports, DGO Uruguay DSports, DGO Paraguay Tigo Sports, DGO Bolivia Tigo Sports, DGO Venezuela ByM Sport, DGO España DAZN, RTVE Play

En México, el encuentro podrá verse además por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos la cobertura en inglés corresponde a FOX y FS1.