El imponente MetLife Stadium acogerá uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Brasil vs. Marruecos se verán las caras en su respectivo debut, este sábado 13 de junio a partir de las 18:00 horas ET válido por la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. Si te encuentras en algún estado de EE.UU. te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles de forma legal para ver el partido en vivo y en directo por señal abierta, cable y cualquier plataforma digital.
Tras un baile de técnicos desde la salida de Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’, el italiano Carlo Ancelotti, avalado por su exitoso paso por los clubes más potentes de Europa, aceptó el desafío de tomar las riendas de la ‘verdeamarela’. La gran sorpresa de la lista de ‘Carletto’ es Neymar, quien no juega con la absoluta desde octubre de 2023 y sigue lejos de aquel jugador que brilló en el FC Barcelona y el París Saint-Germain (PSG).
¿Qué canal ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online por el Mundial 2026?
Conoce los canales de TV y streaming online en Estados Unidos para ver el partido debut entre Brasil vs. Marruecos este sábado 13 de junio, por el grupo C de la Copa Mundial 2026.
|Tipo
|Plataforma / Canal
|Detalle de uso en cualquier estado de EE. UU.
|TV en español
|Telemundo
|Señal abierta/por cable con derechos del Mundial 2026 en español.
|TV en español
|Universo
|Canal de cable complementario a Telemundo para partidos del Mundial.
|TV en inglés
|Fox / FS1 (Fox Sports 1)
|Cadena con derechos de la Copa Mundial en inglés; Brasil vs. Marruecos aparece en guías ligadas a FS1.
|Streaming ES
|Peacock
|Todos los partidos del Mundial 2026 en vivo en español; incluye Brasil vs. Marruecos.
|Streaming ES
|App / web Telemundo (TV Everywhere)
|Señal en vivo con login de proveedor de TV de pago.
|Streaming EN
|Fubo (fuboTV)
|Transmite Fox Sports 1 con Brasil vs. Marruecos; prueba gratis disponible en EE. UU.
|Streaming EN
|Sling TV
|Paquetes con FS1; el partido se ve vía streaming con day pass.
|Streaming global
|Apple TV (app / web / dispositivos Apple)
|Página oficial del partido Brasil vs. Marruecos dentro del hub de la Copa Mundial 2026.
Fecha, hora y TV para ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO por TV y online
- Fecha: 13 de junio
- Partido: Brasil vs. Marruecos
- Horario: 18:00 horas ET
- Estadio: MetLife Stadium
- TV/Online: Telemundo y Peacock en Estados Unidos