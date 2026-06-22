La selección de Cabo Verde debutó en un Mundial de Fútbol, en esta edición 2026 frente a una de las favoritas de la competición, España. Con mucho orden, dejó su arco en cero, generando el aplauso internacional por dicha gesta ante la vigente campeona de Europa. Sin embargo, el último domingo sumó un capítulo más a su corta, pero auspiciosa carrera en el torneo.

El combinado nacional africano empató en vibrante partido 2-2 ante Uruguay, una de las selecciones más fuertes de la Conmebol y el mundo, con jugadores en el primer nivel del deporte, como el capitán del Real Madrid, Federico Valverde. Pese a los intentos de ‘La Celeste’, el resultado quedó en una paridad que lo complica de cara al cierre del Grupo H.

Esto generó una serie de críticas al equipo que dirige el argentino Marcelo Bielsa, a quien se le cuestiona incluso la titularidad del golero Fernando Muslera, pues consideran que tuvo responsabilidad directa en las anotaciones recibidas por Uruguay en el Mundial.

La prensa de ese país fue muy lapidaria aunque, en esa misma línea, reconocieron el trabajo de Cabo Verde que siempe compitió en un contexto complicado, y en un escenario imponente como es el Hard Rock Stadium de Miami, que tuvo a una gran mayoría de hinchas uruguayos.

En el mundo, la reacción fue de sorpresa, pero con la confirmación de un equipo combativo, dejando de lado una cuestión de suerte, luego de que el combinado africano lograra un meritorio empate ante España, pues en esta oportunidad anotó en dos oportunidades y pudo alcanzar alguno más.

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En la jornada final, Cabo Verde se medirá ante una irregular Arabia Saudita, que fue goleada 4-0 ante España e igualó 1-1 frente a Uruguay. En tanto, ‘La Celeste’ cerrará ante los ibéricos que parecen haber recuperado su mejor versión, de la mano de su joven estrella Lamine Yamal, quien anotó el primer gol de los europeos en la presente edición.

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