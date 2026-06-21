Sport Boys sumó un refuerzo de peso para el Torneo Clausura con la incorporación de Christian Cueva. Su llegada al conjunto chalaco ha generado gran expectativa entre los hinchas y también comentarios positivos dentro del plantel. En ese contexto, Carlos Zambrano, referente de la defensa rosada, conversó con ‘La Parrilla del Loco’ y se refirió a la llegada del exseleccionado peruano al equipo del puerto, destacando lo que puede aportar en esta nueva etapa de su carrera.

Carlos Zambrano le dio una cálida bienvenida a Christian Cueva, con quien compartió varios años defendiendo la camiseta de la selección peruana. El experimentado defensor no ocultó su alegría por volver a coincidir con el popular ‘Aladino’ y destacó la calidad y experiencia que puede aportar al plantel de Sport Boys en el Torneo Clausura.

“Es una alegría, hemos compartido muchos años en selección, lo conozco y lo considero mucho. Es una alegría porque es un gran jugador y nos puede aportar mucho”, señaló el zaguero al ser consultado por el fichaje del mediocampista.

Asimismo, el ‘Káiser’ destacó el crecimiento que viene mostrando Sport Boys en las últimas temporadas, resaltando los avances que ha tenido la institución tanto en el aspecto deportivo como en el institucional. No obstante, reconoció que aún existen aspectos por mejorar a nivel dirigencial e infraestructura, aunque aseguró sentirse cómodo y feliz de formar parte del conjunto chalaco.

“Boys está creciendo a nivel futbolístico. A nivel institucional le falta mucho, pero en dos meses ya me encariñé”, manifestó el defensor nacional, quien llegó al club este año.

Zambrano también dejó en claro que Cueva encontrará un ambiente favorable en el puerto y que el grupo espera su incorporación con entusiasmo para afrontar los retos del segundo semestre.

“A Cueva se le recibirá de la mejor manera, con los brazos abiertos. En el Callao importa que hagas las cosas bien”, afirmó el central de Sport Boys.

Finalmente, el exjugador de Alianza Lima resaltó las condiciones futbolísticas del volante nacional y mostró confianza en que pueda recuperar su mejor versión con la camiseta rosada.

“El cholo calidad tiene”, sentenció Zambrano, respaldando a Christian Cueva en esta nueva etapa de su carrera profesional.

Ahora, Sport Boys se prepara para afrontar el Torneo Clausura tras lo realizado en el primer semestre de la temporada. Con las incorporaciones de Pablo Erustes y Christian Cueva, el equipo dirigido por Carlos Desio apunta a ser protagonista en la segunda parte del año y pelear por un cupo a un torneo internacional, un objetivo clave de cara a la celebración de su centenario.

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