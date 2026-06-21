El plantel principal de Alianza Lima ha puesto en marcha su exigente pretemporada con la firme convicción de revalidar lo conseguido en la primera mitad del año. Tras la exitosa obtención del Torneo Apertura, los futbolistas blanquiazules regresaron a los entrenamientos en la capital, bajo las estrictas órdenes del director técnico Pablo Guede. Uno de los elementos que retornó al país con energías renovadas y sed de revancha fue el atacante argentino Gaspar Gentile, quien busca poder asentar su lugar en el once estelar íntimo.

El extremo rioplatense no gozó de la continuidad deseada durante el primer semestre de la temporada, sumando escasos minutos oficiales en el terreno de juego. Consciente de la fuerte competencia interna que existe en la plantilla victoriana, el jugador buscará aprovechar al máximo esta etapa de reacondicionamiento físico para llenar los ojos del comando técnico y pelear palmo a palmo por el anhelado puesto de titular de cara al reinicio del campeonato.

A su llegada a territorio nacional, el atacante evidenció su enorme entusiasmo por reintegrarse rápidamente a la dinámica del conjunto blanquiazul. “Contento de estar acá otra vez. Así que nada, recargamos energías y volvimos”, indicó el jugador argentino sobre su vuelta a los trabajos con la escuadra íntima.

Gaspar Gentile. (Foto: Getty Images)

El futbolista detalló cuáles son sus aspiraciones personales para esta nueva etapa del certamen nacional, apuntando a recuperar el protagonismo sobre el césped. “A uno siempre le gusta jugar todos los compromisos. Pero bueno, esperemos poder estar bien, ponerse de la mejor forma en la pretemporada y poder sumar más minutos para este torneo”, declaró.

En cuanto a las metas colectivas, el jugador ofensivo no se guardó absolutamente nada y remarcó la inmensa ambición del grupo por consagrarse campeones nacionales de forma directa a fin de año. “Estamos bien. Queremos ir con todo por el Clausura; queremos ganarlo y salir campeones. Vamos por todo”, comentó el extremo.

El análisis de los refuerzos rivales

El agitado mercado de pases del fútbol peruano no ha pasado desapercibido, especialmente por los rimbombantes movimientos de los clásicos rivales de Alianza Lima. La prensa deportiva aprovechó la oportunidad para consultarle específicamente sobre el impacto que generan las ruidosas contrataciones de Hernán Barcos por Sporting Cristal y del goleador Gianluca Lapadula por Universitario de Deportes.

Fiel a su estilo directo y sin entrar en polémicas innecesarias, el atacante rioplatense prefirió restarle total importancia a los millonarios refuerzos de las otras instituciones capitalinas. “Nosotros la verdad —por lo menos en lo personal— no miramos mucho lo de los demás. Creo que es importante enfocarnos en nosotros, en lo que hacemos en el día a día y demostrarlo dentro de la cancha”, respondió.

Finalmente, el extremo argentino destacó la enorme fortaleza anímica y la envidiable camaradería que caracteriza al vestuario del actual ganador del certamen. “Tenemos un buen grupo, un gran plantel. La verdad es que los chicos nos llevamos muy bien entre nosotros. Creo que eso es lo que nos fortaleció y nos hizo hoy estar donde estamos”, acotó.

Alianza Lima buscará el título nacional sin disputar una final. (Foto: Club Alianza Lima)

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