Este jueves 18 de junio continúa la fiesta más importante del fútbol: la Copa del Mundo 2026. Esta histórica edición será la primera que sea en tres países y todo Norteamérica será la casa en esta oportunidad. Después de sus triunfales debuts ante Sudáfrica y Chequia, respectivamente, los anfitriones del certamen futbolístico y los Tigres de Asia esperan seguir sumando de a tres puntos para clasificar a la siguiente ronda. Mira el partido México vs. Corea del Sur desde el Estadio Akron de Guadalajara, a partir de las 19:00 horas CDMX, con transmisión del Canal 2 de Las Estrellas en señal abierta para todo el territorio mexicano. Aquí te dejo con los detalles para ver el minuto a minuto.
¿Dónde ver Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?
El Canal de Las Estrellas se encuentra disponible en los servicios de cable de TotalPlay, Dish, Izzi, SKY, Star TV y TotalPlay. Aquí tienes los respectivos canales para que puedas disfrutar del partido entre México vs. Corea del Sur por la Jornada 1 del Mundial 2026.
- Canal 2 de señal abierta
- Canal 2 de TotalPlay
- Canal 102 de Dish
- Canal 102 de Izzi
- Canal 102 de Star TV
- Canal 1102 de SKY
¿Cómo ver México vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE por Streaming?
Si deseas mirar el partido México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026 en streaming, necesitas contratar ViX Premium:
- ViX Premium mensual con anuncios - $4.99 USD (Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7)
- ViX Premium mensual sin anuncios - $6.99 USD (Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7)
- ViX Premium anual con anuncios - $34.99 USD (Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulo de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7)
- ViX Premium anual sin anuncios - $49.99 USD (Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7)
Horario, TV y dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO por Mundial 2026
- Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026
- Partido: México vs. Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026
- Lugar: Estadio Akron de Guadalajara
- Horario: 19:00 horas CDMX
- Canal TV: Canal 2 Las Estrellas
- Streaming: ViX Premium