Señal de América TV Canal 4 en vivo y en directo para ver la transmisión de Francia vs. Senegal, este martes 16 de junio, desde el MetLife Stadium, por la Jornada 1 del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de América TV Canal 4 en vivo y en directo para ver la transmisión de Francia vs. Senegal, este martes 16 de junio, desde el MetLife Stadium, por la Jornada 1 del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

El Mundial de Fútbol 2026 nos sigue regalando grandes enfrentamientos y este martes 16 de junio estaremos viviendo el duelo de Francia vs. Senegal, que será televisado en Perú por la señal de América TV y TVGo a partir de las 2:00 p.m. Liderados por Kylian Mbappé, los franceses inician su ruta rumbo a su tercera final consecutiva y buscarán su tercera estrella en copas del mundo, aunque en frente tiene a una selección senegalesa que se presenta como una de las mejores representantes del continente africano.

El conjunto europeo se mide ante el cuadro africano en la fase de grupos. Sepa dónde ver el partido Francia vs. Senegal en vivo gratis por la señal de TV abierta de América TV (Canal 4) y sus alternativas oficiales de fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
El conjunto europeo se mide ante el cuadro africano en la fase de grupos. Sepa dónde ver el partido Francia vs. Senegal en vivo gratis por la señal de TV abierta de América TV (Canal 4) y sus alternativas oficiales de fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Cómo ver América TV EN VIVO por TV y por Internet?

América TV es uno de los canales que cuenta con los derechos de transmisión de diversos encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026 para el público peruano. Los espectadores podrán seguir la señal de distintas formas:

Ver América TV por señal abierta

  • Lima y Callao: Canal 4 (SD) y Canal 704 HD en algunos operadores.
  • Disponible de manera gratuita con antena digital terrestre en gran parte del territorio peruano.
  • También se encuentra en la mayoría de servicios de televisión por cable y satélite.

Ver América TV por Internet

Si deseas seguir Ecuador vs. Costa de Marfil desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, puedes utilizar:

  • América TVGO (sitio web oficial).
  • Aplicación América TVGO para Android.
  • Aplicación América TVGO para iPhone y iPad.
  • Smart TV compatibles con la aplicación.
  • Navegadores web en computadoras y laptops.

La plataforma permite acceder a la programación en vivo del canal y seguir la cobertura del Mundial 2026 desde cualquier lugar.

¿A qué hora juega Francia vs. Senegal?

El partido entre Francia vs. Senegal se disputará este martes 16 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos.

PaísHora
Perú2:00 p.m.
Ecuador2:00 p.m.
Colombia2:00 p.m.
Panamá2:00 p.m.
México1:00 p.m.
Costa Rica1:00 p.m.
Guatemala1:00 p.m.
Honduras1:00 p.m.
El Salvador1:00 p.m.
Nicaragua1:00 p.m.
Bolivia3:00 p.m.
Venezuela3:00 p.m.
Chile3:00 p.m.
Argentina4:00 p.m.
Uruguay4:00 p.m.
Paraguay4:00 p.m.
Brasil4:00 p.m.
Estados Unidos (ET)3:00 p.m.
Estados Unidos (PT)12:00 p.m.
España9:00 p.m.
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