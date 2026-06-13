Este sábado 13 de junio, el MetLife Stadium de New Jersey será el escenario de un partidazo de pronóstico reservado. No te pierdas la transmisión del Canal 5 de Teleamazonas desde Ecuador para ver el partido de Brasil vs. Marruecos EN VIVO, a partir de las 5:00 p.m. hora Quito, por la Jornada 1 del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te cuento todos los detalles para ver la transmisión minuto a minuto con todas las incidencias.
¿Cómo ver Teleamazonas EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por Jornada 1 de la Copa Mundial 2026?
En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en todos los rincones del Ecuador. También puedes ver en los cableoperadores de DIRECTV, TV Cable, Inter Satelital y Claro TV. Estos son los números que debes marcar para ver el partido Brasil vs. Marruecos por Jornada 1 de la Copa Mundial 2026.
- Canal 180 de DirecTV
- Canal 3043 de Inter Satelital
- Canal 8 de TV Cable (Ambato)
- Canal 11 de TV Cable (Cuenca)
- Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)
- Canal 13 de TV Cable (Ibarra)
- Canal 5 de TV Cable (Loja)
- Canal 11 de TV Cable (Machala)
- Canal 5 de TV Cable (Manta)
- Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)
- Canal 5 de TV Cable (Quito)
¿Dónde ver GRATIS el partido Brasil vs. Marruecos por Teleamazonas EN VIVO por Internet?
Desde el sitio web de Teleamazonas podrás seguir el partido Brasil vs. Marruecos por amistoso internacional de cara al Mundial 2026 GRATIS en línea desde tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC.
Fecha, horario y dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Ecuador
- Fecha: Sábado 13 de junio de 2026
- Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos
- Horario: 5:00 p.m. Quito
- Canal TV: Canal 5 de Teleamazonas
- Streaming: Página web oficial de Teleamazonas.com