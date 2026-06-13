Señal en español de Telemundo y Peacock en vivo para seguir la transmisión de Brasil vs. Marruecos en directo, por la Jornada 1 de la Copa Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal en español de Telemundo y Peacock en vivo para seguir la transmisión de Brasil vs. Marruecos en directo, por la Jornada 1 de la Copa Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Todo listo para uno de los juegos más esperados de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Este sábado 13 de junio, mira el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos por la Jornada 1 del Grupo C de este Mundial, encuentro que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey a partir de las 6:00 p.m. ET o 3:00 p.m. PT. La ‘Canarinha’ no podrá contar con Neymar, quien quedó descartado para el debut de su selección ante el poderío marroquí, que buscará alcanzar el podio luego de haber sido semifinalista en la edición pasada.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNDIS), 13/06/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha 1 del grupo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO
EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNDIS), 13/06/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha 1 del grupo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, para ver Brasil vs. Marruecos por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido Brasil vs. Marruecos en los Estados Unidos.

  • App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
  • Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
  • Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
  • YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
  • Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Brasil vs. Marruecos.

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO para seguir Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia inaugural mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV, la plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá cobertura del evento para la audiencia de Estados Unidos. El servicio es compatible con Smart TV, teléfonos Android, iPhone, tabletas, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV y otros dispositivos conectados.

Opciones para ver la inauguración del Mundial 2026 online

PlataformaDisponible
Peacock TV
App Telemundo
fubo TV
Hulu + Live TV
YouTube TV
Smart TVCompatible
AndroidCompatible
iPhone y iPadCompatible
PC y LaptopCompatible

¿Qué canal es Telemundo para ver Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

CiudadSeñal localCable y SatéliteStreaming
Miami, FloridaCanal 51Xfinity 13, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Orlando, FloridaCanal 31Xfinity 21, Spectrum 62, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Tampa, FloridaCanal 49Xfinity 21, Spectrum 19, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Nueva York, NYCanal 47Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Newark, Nueva JerseyCanal 47Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Filadelfia, PensilvaniaCanal 62Xfinity 24, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Dallas, TexasCanal 39Spectrum 10, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Houston, TexasCanal 47Xfinity 11, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Los Ángeles, CaliforniaCanal 52Xfinity 16, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
San Diego, CaliforniaCanal 48Cox 20, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV

Si no encuentras la señal local de Telemundo en tu ciudad, también podrás seguir la ceremonia inaugural mediante Peacock TV, la App Telemundo y fubo TV desde dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 desde Estados Unidos

  • Fecha: Sábado 13 de junio de 2026
  • Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, New York
  • Horario: 6:00 pm ET / 3:00 pm PT
  • Canal TV: Telemundo Deportes
  • Streaming: Peacock
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