Todo listo para uno de los juegos más esperados de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Este sábado 13 de junio, mira el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos por la Jornada 1 del Grupo C de este Mundial, encuentro que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey a partir de las 6:00 p.m. ET o 3:00 p.m. PT. La ‘Canarinha’ no podrá contar con Neymar, quien quedó descartado para el debut de su selección ante el poderío marroquí, que buscará alcanzar el podio luego de haber sido semifinalista en la edición pasada.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNDIS), 13/06/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha 1 del grupo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, para ver Brasil vs. Marruecos por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido Brasil vs. Marruecos en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS/Android) : permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Brasil vs. Marruecos.

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO para seguir Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia inaugural mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV, la plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá cobertura del evento para la audiencia de Estados Unidos. El servicio es compatible con Smart TV, teléfonos Android, iPhone, tabletas, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV y otros dispositivos conectados.

Opciones para ver la inauguración del Mundial 2026 online

Plataforma Disponible Peacock TV Sí App Telemundo Sí fubo TV Sí Hulu + Live TV Sí YouTube TV Sí Smart TV Compatible Android Compatible iPhone y iPad Compatible PC y Laptop Compatible

¿Qué canal es Telemundo para ver Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Ciudad Señal local Cable y Satélite Streaming Miami, Florida Canal 51 Xfinity 13, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Orlando, Florida Canal 31 Xfinity 21, Spectrum 62, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Tampa, Florida Canal 49 Xfinity 21, Spectrum 19, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Nueva York, NY Canal 47 Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Newark, Nueva Jersey Canal 47 Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Filadelfia, Pensilvania Canal 62 Xfinity 24, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Dallas, Texas Canal 39 Spectrum 10, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Houston, Texas Canal 47 Xfinity 11, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Los Ángeles, California Canal 52 Xfinity 16, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV San Diego, California Canal 48 Cox 20, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV

Si no encuentras la señal local de Telemundo en tu ciudad, también podrás seguir la ceremonia inaugural mediante Peacock TV, la App Telemundo y fubo TV desde dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 desde Estados Unidos

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Sábado 13 de junio de 2026 Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, New York

MetLife Stadium de New Jersey, New York Horario: 6:00 pm ET / 3:00 pm PT

6:00 pm ET / 3:00 pm PT Canal TV: Telemundo Deportes

Telemundo Deportes Streaming: Peacock