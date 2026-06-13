Brasil tendrá una dura prueba en su debut frente a Marruecos, una de las selecciones más fuertes de África y que no ha venido a ser sorpresa en este torneo. El partido es hoy, sábado 13 de junio a partir de las 18:00 horas ET / 15:00 horas PT en el East Rutherford de Nueva York, Estados Unidos . ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para México estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para no perderte ningún minuto del duelo por la fecha 1 del Mundial 2026.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Cobertura oficial de Canal La 1 HD y RTVE Play EN DIRECTO ONLINE para ver el partido Brasil vs. Marruecos hoy por la jornada 1 del grupo C en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO

TL;DR del Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 18:00 horas ET / 15:00 horas PT

🏟️ Estadio: East Rutherford de Nueva York, Estados Unidos

🌎 Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil vs. Marruecos se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir este atractivo encuentro de la primera jornada del Grupo D desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

Dispositivos compatibles con ViX y TUDN

Smart TV Samsung y LG

Android TV y Google TV

Roku

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Android

iPhone

iPad

Computadoras Windows y Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Los Ángeles. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

La señal contará con comentarios especializados, análisis táctico y cobertura completa de todo lo que ocurra antes, durante y después del compromiso entre paraguayos y estadounidenses.

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Los aficionados que se encuentren en territorio estadounidense también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el encuentro del Grupo D.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026

Dato Información Partido Brasil vs. Marruecos Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo D) Fecha Sábado 13 de junio de 2026 Hora en México 4:00 p.m. (CDMX) Hora ET 6:00 p.m. Hora PT 3:00 p.m. Televisión Canal 5 y TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio East Rutherford Ciudad Nueva York (Estados Unidos)

Posibles alineaciones de Brasil vs Marruecos