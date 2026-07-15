El Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta, será escenario de uno de los partidos más esperado de la Copa Mundial FIFA 2026: Argentina vs. Inglaterra protagonizan la segunda llave de semifinal este miércoles 15 de julio a partir de las 13 horas (MEX), 14 horas (COL/PER/ECU), 15 horas (CHI/VEN), 16 horas (ARG/URU/BRA) , y la recompensa no puede ser mayor: un billete a la final. El combinado liderado por Lionel Messi tendrá ante sí a un rival de alto nivel, como el equipo ingles liderado por Harry Kane. Eso sí, sufrió mucho para llegar hasta aquí la Albiceleste, pero demostró gran resiliencia.

Para los aficionados argentinos, Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país, mientras que Mi Telefe ofrecerá la cobertura vía streaming para dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. A continuación, revisa a qué hora juega Argentina vs. Inglaterra, qué canal transmite el partido y dónde verlo EN VIVO y ONLINE desde Argentina y otros países por los cuartos de final del Mundial 2026.

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor)

TL;DR del Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy por el Mundial 2026 por Telefe

Argentina enfrenta a Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial FIFA 2026.

Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país.

La cobertura online estará disponible mediante Mi Telefe.

El partido se disputa este miércoles 15 de julio en Atlanta, Georgia.

El inicio está previsto para las 16:00 horas de Buenos Aires / 8 p.m. Reinod Unido, 15 horas ET / 12 horas PT .

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Telefe será una de las señales encargadas de transmitir el encuentro entre Argentina y Inglaterra para todo el territorio nacional. Los espectadores podrán seguir el partido de manera gratuita mediante televisión abierta y a través de las estaciones afiliadas que forman parte de la red del canal en distintas provincias.

Telefe ofrecerá la transmisión completa desde Kansas City, con programación especial antes y después del encuentro.

Canales de Telefe en Argentina

Operador Canal Señal abierta Canal 11 Cablevisión Flow Canal 10 Super Canal Canal 10 TeleRed Canal 10 Movistar TV Canal 10 Telecentro Canal 12 Megacable Canal 17 DIRECTV Canal 123 (SD) / 1123 (HD) Cablevideo Canal 603 Flow Digital Canal 80.5

Además de Telefe, el partido también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

Telefe tiene una red de canales propios y afiliados que permiten que su programación llegue a casi todo el país. Estos son los principales canales por provincia y ciudad:

Canales de Telefe por provincia en Argentina

Provincia Ciudad principal Canal abierto Buenos Aires (AMBA) Buenos Aires Telefe Canal 11 Córdoba Córdoba Capital Telefe Córdoba Canal 8 Santa Fe Rosario Telefe Rosario Canal 5 Santa Fe Santa Fe Capital Telefe Santa Fe Canal 13 Buenos Aires Mar del Plata Canal 8 Buenos Aires Bahía Blanca El Nueve TV (Canal 9) Mendoza Mendoza Canal 9 Televida Tucumán San Miguel de Tucumán El Ocho TV (Canal 8) Salta Salta El Once TV (Canal 11) Neuquén Neuquén Canal 7 Jujuy San Salvador de Jujuy Canal 7 Corrientes Corrientes 13 Max Misiones Posadas Canal 2 San Juan San Juan Canal 8 Santiago del Estero Santiago del Estero Canal 7 San Luis San Luis San Luis+ (Canal 13) Córdoba Río Cuarto Canal 13 Río Cuarto

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android

iPhone y iPad

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast

Dispositivos de transmisión compatibles

Solo será necesario ingresar al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe con una conexión estable a internet.

¿Quién relata los partidos de Argentina hoy en Telefe?

Pablo Giralt lidera las transmisiones de la Selección Argentina en Telefe, con el análisis de Juan Pablo Varsky en los comentarios. Desde el terreno de juego, Sofía Martínez aporta la información de primera mano, mientras que Manuel Olivari completa la cobertura con datos y reportes durante cada jornada mundialista.

¿Telefe transmite gratis el Mundial 2026?

Sí. Telefe forma parte de los canales con derechos para emitir partidos de la selección argentina durante el Mundial FIFA 2026. Los encuentros incluidos en su cobertura pueden verse a través de la señal abierta del canal y mediante las plataformas digitales habilitadas para la transmisión.

Horario, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Partido : Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

: Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Canal de TV : Telefe y TV Pública

: Telefe y TV Pública VER Telemundo en Streaming : Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play

: Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play Horario : 16 horas (Buenos Aires) / 12:00 p.m. (PT) / 1:00 p.m. (MT) / 2:00 p.m. (CT) / 3:00 p.m. (ET).

: 16 horas (Buenos Aires) / 12:00 p.m. (PT) / 1:00 p.m. (MT) / 2:00 p.m. (CT) / 3:00 p.m. (ET). Estadio : Mercedes-Benz Stadium

: Mercedes-Benz Stadium Lugar: Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)