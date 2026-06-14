Uno de los debuts más esperados de esta Copa del Mundo 2026 se vivirá desde el Lincoln Financial Field. La selección ecuatoriana chocará ante Costa de Marfil, este domingo 14 de junio, en lo que será el juego por la Jornada 1 del Grupo F de este Mundial 2026. Ecuador, con un gran presente y jugadores en la máxima élite del fútbol, tiene un complicado debut ante una selección marfileña que siempre es un hueso duro de roer. A continuación, te dejo los detalles para ver Ecuador vs. Costa de Marfil por la señal de Canal RCN.
Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por TV y Online
Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO EN DIRECTO este domingo 14 de junio de 2026.
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DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
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|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
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Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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- Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
- Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.
Fecha, horario y dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO desde Colombia
- Fecha: Domingo 14 de junio de 2026
- Lugar: Lincolnd Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos
- Horario: 6:00 p.m. Bogotá
- Canal TV: Canal RCN
- Streaming: RCN web oficial