Sin margen de error. Ecuador tiene una cita con su historia y buscará la hazaña ante Alemania. La tri necesita ganar y esperar una serie de resultados para conocer si clasificará a los dieciseisavos de final como mejor tercero o segundo del Grupo E del Mundial 2026. El duelo se realizará hoy jueves 25 de junio en MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, a las 13:00 horas (PT) y 15:00 horas (Quito).

¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN y RCN Deportes, tanto en señal abierta como a través de los principales operadores de televisión del país. A continuación, te mostramos todas las opciones disponibles para seguir el duelo entre ecuatorianos y alemanes.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

Canal RCN ofrecerá la transmisión del partido entre Ecuador y Alemania para toda Colombia, incluyendo la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro.

Además de la señal abierta nacional, los usuarios podrán acceder al canal mediante los principales servicios de televisión por suscripción.

Ecuador juega ante Alemania en el MetLife Stadium el jueves 25 de junio, en la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga

Canal 4 de Bogotá

Canal 5 de Cali

Canal 9 de Barranquilla

Canal 9 de Medellín

Canal 31 de Cartagena

Canal 478 (Global)

Tigo Star

Canal 4 de Bogotá (Análogo)

Canal 4 de Bogotá (Digital)

Canal 4 de Villavicencio

Canal 9 de Cali

Canal 12 de Bucaramanga

Canal 30 de Manizales

Canal 31 de Cartagena

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.

Para acceder a la transmisión, solo debes ingresar al portal oficial de RCN Televisión desde cualquier dispositivo compatible:

Teléfono móvil Android o iPhone

Tablet

Computadora o laptop

Smart TV con navegador compatible

La plataforma permite seguir la señal en vivo y acceder a contenido adicional relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y deseas acceder a la señal online de Canal RCN, necesitarás utilizar una VPN confiable con servidores ubicados en territorio colombiano.

Paso a paso

Contrata una VPN segura y reconocida. Instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa al sitio web oficial de Canal RCN. Accede a la transmisión en vivo del partido.

Esta opción permite visualizar la programación disponible para usuarios dentro del territorio colombiano, siempre sujeta a los derechos de transmisión correspondientes.

Ecuador vs. Alemania: horario y dónde ver EN VIVO en Colombia

Ecuador vs. Alemania Información del partido Fecha 25 de junio del 2026. Estadio MetLife Stadium Lugar East Rutherford, Nueva York Hora 3:00 p.m. en Colombia y Ecuador Canal Canal RCN (en Colombia) Árbitro Tori Penso (Estados Unidos) Instancia Jornada 3 del Grupo E

El encuentro entre Ecuador y Alemania se disputará este jueves 25 de junio en el MetLife Stadium, uno de los escenarios más importantes del Mundial 2026. La selección ecuatoriana intentará hacer historia y derrotar a Alemania para tentar su clasificación a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)