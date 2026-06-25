Sin margen de error. Ecuador tiene una cita con su historia y buscará la hazaña ante Alemania. La tri necesita ganar y esperar una serie de resultados para conocer si clasificará a los dieciseisavos de final como mejor tercero o segundo del Grupo E del Mundial 2026. El duelo se realizará hoy jueves 25 de junio en MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, a las 13:00 horas (PT) y 15:00 horas (Quito).
¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN y RCN Deportes, tanto en señal abierta como a través de los principales operadores de televisión del país. A continuación, te mostramos todas las opciones disponibles para seguir el duelo entre ecuatorianos y alemanes.
¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?
Canal RCN ofrecerá la transmisión del partido entre Ecuador y Alemania para toda Colombia, incluyendo la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro.
Además de la señal abierta nacional, los usuarios podrán acceder al canal mediante los principales servicios de televisión por suscripción.
TV abierta
- Canal 15 de señal abierta
- Movistar TV
- Canal 160 de Movistar TV
Claro TV
- Canal 3 de Bucaramanga
- Canal 4 de Bogotá
- Canal 5 de Cali
- Canal 9 de Barranquilla
- Canal 9 de Medellín
- Canal 31 de Cartagena
- Canal 478 (Global)
Tigo Star
- Canal 4 de Bogotá (Análogo)
- Canal 4 de Bogotá (Digital)
- Canal 4 de Villavicencio
Canal 9 de Cali
- Canal 12 de Bucaramanga
- Canal 30 de Manizales
- Canal 31 de Cartagena
¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?
Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.
Para acceder a la transmisión, solo debes ingresar al portal oficial de RCN Televisión desde cualquier dispositivo compatible:
- Teléfono móvil Android o iPhone
- Tablet
- Computadora o laptop
- Smart TV con navegador compatible
La plataforma permite seguir la señal en vivo y acceder a contenido adicional relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.
¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?
Si te encuentras fuera de Colombia y deseas acceder a la señal online de Canal RCN, necesitarás utilizar una VPN confiable con servidores ubicados en territorio colombiano.
Paso a paso
- Contrata una VPN segura y reconocida.
- Instala la aplicación en tu dispositivo.
- Conéctate a un servidor ubicado en Colombia.
- Ingresa al sitio web oficial de Canal RCN.
- Accede a la transmisión en vivo del partido.
Esta opción permite visualizar la programación disponible para usuarios dentro del territorio colombiano, siempre sujeta a los derechos de transmisión correspondientes.
Ecuador vs. Alemania: horario y dónde ver EN VIVO en Colombia
|Ecuador vs. Alemania
|Información del partido
|Fecha
|25 de junio del 2026.
|Estadio
|MetLife Stadium
|Lugar
|East Rutherford, Nueva York
|Hora
|3:00 p.m. en Colombia y Ecuador
|Canal
|Canal RCN (en Colombia)
|Árbitro
|Tori Penso (Estados Unidos)
|Instancia
|Jornada 3 del Grupo E
El encuentro entre Ecuador y Alemania se disputará este jueves 25 de junio en el MetLife Stadium, uno de los escenarios más importantes del Mundial 2026. La selección ecuatoriana intentará hacer historia y derrotar a Alemania para tentar su clasificación a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.