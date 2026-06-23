La selección de Colombia afronta este martes 23 de junio una nueva prueba en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrente a República Democrática del Congo por la segunda jornada del Grupo K. El compromiso se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, desde las 21:00 horas de Colombia (10:00 p.m. ET y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un duelo que podría comenzar a marcar el destino de ambos equipos en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final.
La Tricolor deposita buena parte de sus expectativas en el talento de Luis Díaz, uno de los futbolistas más determinantes del plantel, y en la experiencia de James Rodríguez, capitán y referente de una generación que busca devolver a Colombia al protagonismo en la máxima cita del fútbol mundial.
¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN y RCN Deportes, tanto por señal abierta como a través de los principales operadores de televisión del país. A continuación, te mostramos todas las opciones disponibles para seguir el duelo entre colombianos y congoleños.
¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?
Canal RCN ofrecerá la transmisión del partido entre Colombia y República Democrática del Congo para toda Colombia, incluyendo la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro.
Además de la señal abierta nacional, los usuarios podrán acceder al canal mediante los principales servicios de televisión por suscripción.
TV abierta
- Canal 15 de señal abierta
Movistar TV
- Canal 160 de Movistar TV
Claro TV
- Canal 3 de Bucaramanga
- Canal 4 de Bogotá
- Canal 5 de Cali
- Canal 9 de Barranquilla
- Canal 9 de Medellín
- Canal 31 de Cartagena
- Canal 478 (Global)
Tigo Star
- Canal 4 de Bogotá (Análogo)
- Canal 4 de Bogotá (Digital)
- Canal 4 de Villavicencio
- Canal 9 de Cali
- Canal 12 de Bucaramanga
- Canal 30 de Manizales
- Canal 31 de Cartagena
¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?
Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.
Para acceder a la transmisión solo debes ingresar al portal oficial de RCN Televisión desde cualquier dispositivo compatible:
- Teléfono móvil Android o iPhone
- Tablet
- Computadora o laptop
- Smart TV con navegador compatible
La plataforma permite seguir la señal en vivo y acceder a contenido adicional relacionado con la participación de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?
Si te encuentras fuera de Colombia y deseas acceder a la señal online de Canal RCN, necesitarás utilizar una VPN confiable con servidores ubicados en territorio colombiano.
Paso a paso
- Contrata una VPN segura y reconocida.
- Instala la aplicación en tu dispositivo.
- Conéctate a un servidor ubicado en Colombia.
- Ingresa al sitio web oficial de Canal RCN.
- Accede a la transmisión en vivo del partido.
Esta opción permite visualizar la programación disponible para usuarios dentro del territorio colombiano, siempre sujeta a los derechos de transmisión correspondientes.
Colombia vs. RD Congo: horario y dónde ver EN VIVO en Colombia
|Partido
|Colombia vs. República Democrática del Congo
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Grupo
|K
|Fecha
|Martes 23 de junio de 2026
|Hora Colombia
|9:00 p.m.
|Hora Estados Unidos
|10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT
|Hora México
|8:00 p.m.
|Canal
|Canal RCN
|Streaming
|RCN Televisión EN VIVO
|Estadio
|Estadio Akron
|Ciudad
|Guadalajara, Jalisco
|Instancia
|Jornada 2 del Grupo K