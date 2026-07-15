Argentina vs. Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio, en el compromiso correspondiente a las semifinales del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan los equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Atlanta (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Este miércoles 15 de julio, el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de una batalla épica por las semifinales del Mundial 2026. Bajo la atenta mirada del experimentado árbitro italiano Daniele Orsato, Argentina e Inglaterra paralizarán al planeta balompédico en un duelo de vida o muerte que definirá al primer clasificado para la gran final del próximo domingo.

La escuadra sudamericana llega a este vital compromiso destacando no solo por su innegable talento, sino por una impresionante disciplina táctica en el campo. El equipo de Lionel Scaloni registra el menor número de faltas cometidas en toda la fase eliminatoria, apoyándose en la asfixiante presión alta de Julián Álvarez y la absoluta seguridad de Emiliano “Dibu” Martínez, quien acumula un notable récord de tres vallas invictas consecutivas.

Por el bando de los “Tres Leones”, el poderío ofensivo ha encontrado un arma de destrucción masiva por los costados durante esta recta final del torneo. Bukayo Saka aterriza en las semifinales como el jugador con mayor cantidad de regates exitosos y desbordes del campeonato, convirtiendo la banda derecha inglesa en una verdadera autopista capaz de desarticular el planteamiento defensivo más hermético.

El desarrollo del encuentro nos regalará duelos individuales de altísimo voltaje, especialmente el choque de trenes que se vivirá en la medular. El incansable Declan Rice tendrá la titánica misión de fungir como destructor para cortar los precisos circuitos de pases de Alexis Mac Allister, en un sector del campo donde la más mínima pérdida de balón encenderá las alarmas de contragolpe.

Con el techo retráctil del estadio cerrado para mitigar las extremas temperaturas de Georgia, se anticipa un ambiente de auténtica olla a presión. Serán noventa minutos, y posiblemente alargue, de pura tensión táctica donde el rigor físico británico medirá fuerzas contra la rebeldía argentina, dejando el alma en el césped por alcanzar la gloria máxima.

¿En qué canal ver Argentina vs. Inglaterra en Perú?

En Perú, la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina vs. Inglaterra será transmitida por América TV (Canal 4) y DSports. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante América tvGO, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. El partido comenzará a las 2:00 p.m. (hora peruana).

¿En qué canal ver Argentina vs. Inglaterra en España?

Los aficionados en España podrán seguir el encuentro por La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones. La semifinal arrancará a las 9:00 p.m. (hora peninsular española).

¿En qué canal ver Argentina vs. Inglaterra en Argentina?

En Argentina, el compromiso será transmitido por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports y Flow Sports. También estará disponible en DGO, Disney+ Premium y Paramount+ para quienes prefieran seguir el partido por streaming.

¿En qué canal ver Argentina vs. Inglaterra en México?

En México, el partido podrá verse por Canal 5, TUDN y TV Azteca 7, además de las plataformas ViX y los servicios digitales de Azteca Deportes. La transmisión iniciará a la 1:00 p.m. (hora del centro de México).

¿En qué canal ver Argentina vs. Inglaterra en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán disfrutar de la semifinal por Gol Caracol, Canal RCN y DSports. En streaming, el partido estará disponible mediante Ditu y DGO, con cobertura completa desde la previa hasta el análisis posterior.

¿En qué canal ver Argentina vs. Inglaterra en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX, Telemundo, Universo, FOX One, Peacock, fuboTV y Tubi, dependiendo del idioma y la plataforma elegida. El duelo comenzará a las 4:00 p.m. (ET).

¿A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra en distintos países?

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina vs. Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, Estados Unidos. El partido comenzará a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p.m. en Bolivia, Venezuela y Chile; 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil; 1:00 p.m. en México (hora del centro); 9:00 p.m. en España; 8:00 p.m. en Reino Unido; y en Estados Unidos se jugará a las 4:00 p.m. (ET), 3:00 p.m. (CT), 2:00 p.m. (MT) y 1:00 p.m. (PT).

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