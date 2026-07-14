Durante las últimas horas, a pocos días para el reinicio de la Liga 1, el clima alrededor de Alianza Lima ha estado lleno de tensión y dudas. Todo esto a raíz de las especulaciones que surgieron el pasado domingo, sobre una supuesta renuncia de Pablo Guede a su cargo de entrenador del primer equipo, precisamente luego de perder por 2-0 a manos de Deportivo Cali en un amistoso disputado en el Estadio Alejandro Villanueva.

En medio de esta incertidumbre, Depor confirmó ayer lunes que Pablo Guede sigue siendo el director técnico de Alianza Lima y aquellos rumores que salieron a la luz no tenían fundamento. Eso sí, en el programa Juego en Corto señalamos que sí existía una incomodidad por parte del argentino a raíz de la pretemporada cancelada durante el receso del campeonato, además de la falta de fichajes.

A raíz de esto, Fernando Cabada, quien hoy se despidió como gerente General de Alianza Lima tras haber puesto su cargo a disposición hace unas semanas, reafirmó lo que marcamos en este diario: Guede no presentó su carta de renuncia de manera formal y sigue al mando del primer equipo íntimo, enfocado en el inicio del Torneo Clausura.

“He visto las redes, son tremendas. Con Pablo Guede, oficialmente no hay nada. No tengo ninguna carta de renuncia. El área deportiva no me ha comunicado su renuncia, con lo cual, cualquier cosa al respecto son solo especulaciones y morbo”, afirmó en una conferencia de prensa oficiada en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva.

Por otro lado, respecto a la motivación que tuvo para dejar su cargo de administrador de la institución victoriana, detalló: “Yo creo que siempre es importante y sano dar el espacio para que quien decide tomar la institución porque quiera hacer un cambio, lo pueda hacer con libertad”.

Pablo Guede sigue siendo director técnico de Alianza Lima. (Fuente: EFE)

En otro momento de la conferencia de prensa, Fernando Cabada fue consultado acerca de la situación económica de Alianza Lima y cómo deja al club tras su paso como administrador. El exdirectivo íntimo apuntó que al poner su cargo a disposición, está dejando al cuadro blanquiazul con una caja superior a la que encontró a su llegada, en un 45% a 50% mayor.

“Dejo la institución con mucha más caja que con la encontré. Podría decir más o menos un 45% a 50% mejor que como la encontré. No puedo soltar cifras, pero sí puedo decir que estoy dejando una memoria de gestión y esa memoria tiene todos los documentos de respaldo. Puedo decir que estoy dejando la institución en una situación de caja bastante mejor que como la encontré. Eso lo garantizo”, remarcó.

Por último, Cabada dejó en claro que la falta de refuerzos en Alianza Lima para el segundo semestre de la temporada no se debe a un tema económico o presupuestal, sino más a orden en la toma de decisiones. Como él ya no será parte de la administración en los próximos meses, este tipo de decisiones deberán tomarlas los que lleguen tras su salida.

“En el tema de los refuerzos, más allá de un tema de caja o no, hay un tema de transición. Hay un proceso, en ese proceso de transición yo no me voy a hacer cargo de quien va a administrar el Torneo Clausura, sino los que están tomando la institución. Ahí hay un problema que no es culpa de nadie, sino que es un cambio a mitad de temporada. Aún así, se está conversando, no quiere decir que no habrán refuerzos”, subrayó.

Fernando Cabada puso su cargo a disposición antes del inicio del Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-0 ante Deportivo Cali, Alianza Lima volverá a tener actividad de manera oficial esta semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el domingo 19 de julio desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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