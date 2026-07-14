Didier Deschamps no ocultó su decepción luego de la eliminación de Francia a manos de España en las semifinales del Mundial 2026. El entrenador de los ‘Bleus’ analizó el partido en conferencia de prensa y dejó una frase que rápidamente llamó la atención al referirse al arbitraje.

"Si digo algo, pareceré un llorón“, respondió el técnico francés cuando fue consultado por las decisiones del juez del compromiso. Aunque evitó profundizar en sus críticas, dio a entender que no quedó conforme con algunas acciones ocurridas durante el encuentro.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia: "Yo les pregunto y no voy a responder. No quiero pasar por llorón porque perdimos, pero... ¿el árbitro de esta noche tenía el nivel para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo? "pic.twitter.com/svH8QxXvkM — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 14, 2026

Más allá del arbitraje, Deschamps reconoció el mérito de España y señaló que su equipo tuvo dificultades para controlar el juego en varios pasajes del partido. Asimismo, destacó que los dirigidos por Luis de la Fuente supieron aprovechar sus oportunidades para quedarse con la clasificación.

Francia vs. España. (Getty Images)

El seleccionador francés también lamentó las ocasiones desperdiciadas por sus futbolistas y consideró que pequeños detalles terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto español en un duelo muy parejo.

Pese al resultado, el técnico respaldó el esfuerzo de sus jugadores y valoró el recorrido realizado por Francia a lo largo del Mundial 2026. Para Deschamps, el grupo compitió al máximo nivel y dejó una buena imagen durante el torneo.

Kylian Mbappé. (Foto: Getty Images)

El entrenador evitó buscar excusas por la eliminación y reiteró que, aunque existieron decisiones arbitrales que le generaron dudas, el desenlace del partido también pasó por aspectos futbolísticos que España resolvió mejor.

Con esta derrota, Deschamps puso fin a su etapa al frente de la selección francesa. El estratega cerrará un exitoso ciclo de más de una década, en el que conquistó el Mundial de Rusia 2018 y llevó a Francia a disputar varias instancias decisivas en las principales competiciones internacionales.

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