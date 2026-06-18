México y Corea del Sur protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 18 de junio. El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, desde las 19:00 horas del centro de México (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , con ambos equipos obligados a sumar puntos para fortalecer sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

TL;DR sobre la transmisión en vivo del México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Partido : México vs. Corea del Sur.

: México vs. Corea del Sur. Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Jornada 2 del Grupo A).

: Copa Mundial FIFA 2026 (Jornada 2 del Grupo A). Estadio : Akron de Zapopan, Guadalajara, Jalisco.

: Akron de Zapopan, Guadalajara, Jalisco. Fecha : Jueves 12 de junio de 2026.

: Jueves 12 de junio de 2026. Hora CT (Tiempo del Centro) : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Hora ET : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. TV en inglés (EE.UU.) : FOX Network / FS1 (referencial según derechos globales del Mundial).

: FOX Network / FS1 (referencial según derechos globales del Mundial). TV en español (EE.UU.) : Telemundo.

: Telemundo. Streaming (EE.UU.): Peacock, fuboTV, FOX Sports App, FOX One, Tubi, Telemundo Deportes En Vivo.

México y Corea del Sur se juegan el liderato del Grupo A

Luego del debut en el Estadio Azteca ante Sudáfrica, la selección mexicana vuelve a escena para enfrentar a Corea del Sur en la Jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026, ahora en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara. Este encuentro puede ser clave para definir al primer clasificado a los dieciseisavos de final, por lo que la expectativa es máxima tanto en México como entre la comunidad hispana de Estados Unidos.

En territorio estadounidense, el choque entre el Tricolor y los Guerreros del Taeguk contará con una amplia cobertura en televisión abierta, cable y plataformas de streaming, replicando el esquema de derechos encabezado por FOX y Telemundo para la Copa del Mundo.

¿Qué canales transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO en Estados Unidos?

Siguiendo el modelo de distribución del Mundial 2026, los aficionados en Estados Unidos podrán ver el México vs. Corea del Sur por las señales de FOX (en inglés) y Telemundo (en español), además de diversas plataformas digitales.

CANAL / PLATAFORMA IDIOMA TIPO DE TRANSMISIÓN FOX Network / FS1 Inglés TV abierta / cable Telemundo Español TV abierta FOX 4K Inglés TV premium Peacock Español Streaming fuboTV Inglés Streaming FOX Sports App Inglés Streaming FOX One Inglés Streaming Tubi Inglés Streaming Telemundo Deportes En Vivo Español Streaming Foxsports.com Inglés Web

Estos canales forman parte del paquete oficial de transmisión del Mundial 2026 en Estados Unidos, por lo que también cubrirán el duelo entre México y Corea del Sur.

FOX o Telemundo: las dos grandes coberturas del México vs. Corea del Sur

La audiencia en Estados Unidos tendrá nuevamente dos grandes ventanas para seguir el partido: FOX para la señal en inglés y Telemundo para la transmisión en español dirigida a los hispanos. Ambas cadenas cuentan con equipos propios de narradores, analistas y programas previos y posteriores al encuentro, con énfasis en la presencia de México como anfitrión del torneo.

ZAPOPAN, JALISCO (GUADALAJARA), 18/06/2026.- Cobertura oficial de TELEMUNDO DEPORTES (PEACOCK TV) EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Corea del Sur este jueves 18 de junio por la fecha 2 del Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco (Guadalajara). FOTO DE JOSÉ MÉNDEZ PARA LA AGENCIA EFE

Mientras FOX concentra la producción para el mercado general estadounidense, Telemundo refuerza su enfoque en la comunidad latina, con conexiones desde el Estadio Akron y análisis específico del rendimiento del Tri en el Grupo A.

Números de canal de Telemundo en las principales ciudades de Estados Unidos

Ciudad Señal local Operador principal Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 Miami Canal 51 Xfinity 13 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 Dallas Canal 39 Spectrum 10 Houston Canal 47 Xfinity 11 Phoenix Canal 39 Cox 20 Orlando Canal 31 Spectrum 62 Filadelfia Canal 62 Xfinity 24 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 San Diego Canal 48 Cox 20 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 Washington D.C. Canal 44 DIRECTV 406

Estos números corresponden a la distribución de Telemundo en distintos mercados y permiten acceder a la señal en abierto para seguir el Mundial 2026, incluido el México vs. Corea del Sur.

Canales nacionales de Telemundo por operador

Operador Canal DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum Varía según ciudad Xfinity Varía según mercado Cox Varía según mercado Optimum Varía según mercado

Telemundo también está disponible como señal nacional en los principales sistemas de TV de pago, lo que facilita seguir todos los partidos de México, incluida la segunda fecha ante Corea del Sur.

¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur en Estados Unidos?

El partido se programa para las 19:00 horas del Tiempo del Centro en Guadalajara, lo que equivale al siguiente horario en Estados Unidos.

Zona horaria Hora Eastern Time (ET) 9:00 p.m. Central Time (CT) 8:00 p.m. Mountain Time (MT) 7:00 p.m. Pacific Time (PT) 6:00 p.m.

Estos horarios permiten a la audiencia de costa a costa seguir el partido en tiempo real por FOX y Telemundo, tanto en TV tradicional como en plataformas digitales.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur por streaming?

La cobertura digital del México vs. Corea del Sur estará disponible en múltiples plataformas compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tabletas, computadoras y dispositivos como Roku, Fire TV, Apple TV y Chromecast.

Peacock (señal en español de Telemundo).

fuboTV (cobertura en inglés).

FOX Sports App.

FOX One.

Tubi.

Telemundo Deportes En Vivo.

Foxsports.com.

Estas plataformas forman parte del ecosistema oficial del Mundial 2026 y replican la oferta de TV para quienes prefieren ver el partido online.

¿En qué canal transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO GRATIS hoy por el Mundial 2026 en México?

En territorio mexicano, el duelo ante Corea del Sur sigue el esquema de derechos ya aplicado al debut mundialista: TV abierta, TUDN en TV de paga y ViX como principal vía de streaming.

TV abierta: Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve) y Azteca 7.

TV de paga: TUDN.

Streaming: ViX (Pase Mundial 2026) y Azteca Deportes En Vivo.

Estas señales han sido confirmadas como las principales ventanas para seguir el México vs. Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026.

¿En qué canal transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en España?

En España, el paquete de derechos del Mundial 2026 incluye varias señales de RTVE y plataformas digitales autorizadas, que también contemplan el México vs. Corea del Sur como parte de su programación.

TV abierta: TVE La 1 HD, Teledeporte, La 2 Catalunya y RTVE Catalunya.

Streaming: RTVE Play, DAZN Mundial y GOL Stadium.

Así, los aficionados españoles pueden seguir tanto el camino de México en el Grupo A como otros partidos del torneo desde televisión tradicional o servicios online.

¿En qué canal transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, la cobertura del Mundial 2026 combina televisión abierta, señales deportivas de paga y plataformas de streaming.

TV abierta: TV Pública y Telefe.

TV de paga: TyC Sports, DIRECTV Sports y ESPN.

Streaming: Flow, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

TyC Sports, por ejemplo, ha sido una de las principales señales encargadas de emitir los partidos de la Copa del Mundo 2026 en territorio argentino.

¿En qué canal transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?

La audiencia colombiana dispone de varias opciones para seguir el Mundial 2026, incluyendo el partido México vs. Corea del Sur.

TV abierta: Caracol TV y RCN TV.

TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN.

Streaming: Caracol Play, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Caracol y RCN comparten la carga de partidos en abierto, mientras que las plataformas de pago ofrecen el torneo completo con señal continua.

¿En qué canal transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el Mundial 2026 se puede seguir por señal abierta y TV de paga, además de servicios de streaming asociados.

TV abierta: Chilevisión.

TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN.

Streaming: DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Chilevisión ha sido una de las señales elegidas para emitir partidos clave del torneo, incluyendo los encuentros del Grupo A.

¿En qué canal transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Perú?

En Perú, la transmisión del Mundial 2026 recae en América TV en señal abierta, además de cadenas deportivas y plataformas online.

TV abierta: América TV.

TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN.

Streaming: América tvGO, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

De esta manera, los hinchas peruanos pueden seguir el desempeño de México como anfitrión y el desarrollo del Grupo A, incluido el choque ante Corea del Sur.

¿En qué canal transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el paquete de derechos del Mundial se reparte entre señales abiertas y operadores de TV de paga.

TV abierta: RPC TV, TVMAX y TVN.

TV de paga: TiGo Sports y FOX Sports.

Streaming: Medcom Go.

Estas señales también incluyen el partido México vs. Corea del Sur dentro de su programación mundialista.

¿En qué canal transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Brasil?

En Brasil, la cobertura del Mundial 2026 se distribuye entre cadenas nacionales de TV abierta y plataformas digitales.

TV abierta: Globo y SBT.

Streaming: CazéTV y N Sports.

Globo mantiene una amplia cobertura de la Copa del Mundo, mientras que las plataformas digitales permiten acceder a los partidos desde dispositivos conectados.

¿En qué canal transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en el resto de Latinoamérica?

Además de los países mencionados, el partido México vs. Corea del Sur podrá verse en diferentes señales abiertas, canales deportivos y servicios de streaming autorizados en toda Latinoamérica.

Venezuela : Televen, DIRECTV Sports, DGO, ESPN y Disney+ Premium.

: Televen, DIRECTV Sports, DGO, ESPN y Disney+ Premium. Uruguay : Canal 5, Antel TV, DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

: Canal 5, Antel TV, DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Bolivia : Unitel, Red Uno, Entel TV y TiGo Sports.

: Unitel, Red Uno, Entel TV y TiGo Sports. Paraguay : Trece, GEN, Unicanal y TiGo Sports.

: Trece, GEN, Unicanal y TiGo Sports. Costa Rica : Teletica, FOX Sports, FOX One y TiGo Sports.

: Teletica, FOX Sports, FOX One y TiGo Sports. Honduras : Televicentro, FOX Sports, FOX One y TiGo Sports.

: Televicentro, FOX Sports, FOX One y TiGo Sports. Guatemala : Albavisión, FOX Sports, FOX One y TiGo Sports.

: Albavisión, FOX Sports, FOX One y TiGo Sports. Nicaragua : FOX Sports, Canal FOX y TiGo Sports.

: FOX Sports, Canal FOX y TiGo Sports. El Salvador : TCS, FOX Sports y TiGo Sports.

: TCS, FOX Sports y TiGo Sports. República Dominicana : CDN Deportes y PIO Deportes.

: CDN Deportes y PIO Deportes. Puerto Rico : Telemundo Deportes, FOX Sports 1 y FOX One.

: Telemundo Deportes, FOX Sports 1 y FOX One. Cuba: Tele Rebelde.

Estas señales forman parte del entramado regional que cubre el Mundial 2026 y aseguran que el duelo entre México y Corea del Sur llegue a prácticamente todo el continente.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del México vs. Corea del Sur en EE.UU.

¿Qué canal transmite México vs. Corea del Sur en español en Estados Unidos?

Telemundo es la principal señal encargada de la transmisión en español del Mundial 2026 en Estados Unidos, por lo que también emitirá el partido México vs. Corea del Sur.

¿Qué canal transmite México vs. Corea del Sur en inglés?

FOX Network y sus señales asociadas, como FS1, tienen los derechos de transmisión en inglés del Mundial 2026 en el mercado estadounidense, incluyendo la segunda fecha del Grupo A entre México y Corea del Sur.

¿Se puede ver México vs. Corea del Sur gratis?

En numerosos mercados locales de Estados Unidos, tanto FOX como Telemundo están disponibles mediante señal abierta, lo que permite ver el partido sin costo adicional.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur online?

El partido se podrá seguir online a través de Peacock, fuboTV, FOX Sports App, FOX One, Tubi y Telemundo Deportes En Vivo, plataformas que forman parte del esquema oficial de transmisión digital del Mundial 2026.

México y Corea del Sur se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 18 de junio por la Jornada 2 del Grupo A desde el Estadio Akron de Zapopan en Guadalajara, Jalisco (México). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Azteca 7, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)