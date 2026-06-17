El Portugal vs. RD Congo es uno de los partidos imperdibles de este miércoles 17 de junio, a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT y 10:00 am PT en el Estadio Houston, correspondiente a la Fecha 1 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. Esta es la oportunidad perfecta para ver nuevamente a Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego y demostrar que su selección es favorita. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista canales de TV que transmiten el juego por señal abierta, cable y streaming online.
¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Portugal vs. RD Congo en distintos países del mundo?
Este miércoles 17 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Portugal vs. RD Congo por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes