El Portugal vs. RD Congo es uno de los partidos imperdibles de este miércoles 17 de junio, a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT y 10:00 am PT en el Estadio Houston, correspondiente a la Fecha 1 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. Esta es la oportunidad perfecta para ver nuevamente a Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego y demostrar que su selección es favorita. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista canales de TV que transmiten el juego por señal abierta, cable y streaming online.

El partido Portugal vs. RD Congo por el Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)
El partido Portugal vs. RD Congo por el Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Portugal vs. RD Congo en distintos países del mundo?

Este miércoles 17 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Portugal vs. RD Congo por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Costa Rica: FOX+
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
  • República Dominicana: Pio Deportes
DIRECTV, DGO y ESPN EN VIVO — ver partido Portugal vs. RD Congo por TV y Online | VIDEO
Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo K desde el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @SelecaoPortugal)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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