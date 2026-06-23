El Estadio Akron promete pintarse de amarillo, este martes 23 de junio, cuando la , por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. Colombia viene de derrotar por 3-1 a Uzbekistán, en un partido en el que demostró que aún puede afinar detalles en defensa y ataque, mientras que el Congo viene de empatar 1-1 ante Portugal en una de las grandes sorpresas de la primera fecha. A continuación, te dejo con los canales para ver la transmisión de Colombia vs. RD Congo en vivo y en directo.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Colombia vs. RD Congo este martes 23 de junio por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Colombia vs. RD Congo este martes 23 de junio por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega y qué canal transmite Colombia vs. RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026?

Este martes 23 de junio se vivirá la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos el enfrentamiento entre Colombia vs. RD Congo, que podrás vivirlo a través de la señal de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports y DIRECTV Sports, a partir de las 9:00 p.m. hora Bogotá. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaDIRECTV Sports, DGo, Flow y Paramount+11:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo10:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Prime Video, Paramount+ y Disney Plus Premium10:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports8:00 p.m.
EcuadorDIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
MéxicoCanal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium8:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo10:00 p.m. ET
EspañaDAZN Mundial4:00 a.m. (del miércoles 24)
ParaguayDIRECTV Sports y DGo11:00 p.m.
PerúDIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
UruguayDIRECTV Sports y DGo11:00 p.m.
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo10:00 p.m.

Colombia vs. RD Congo: posibles alineaciones

  • Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.
  • RD Congo: Mpassi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Wissa y Bakambu.

Fecha, horario y TV para ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Martes 23 de junio de 2026
  • Lugar: BMO Field de Toronto, Estados Unidos
  • Horario: 11:00 a.m. Perú y Colombia / 1:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
GOL CARACOL, RCN, WIN SPORTS, DIRECTV y ESPN EN VIVO — ver partido Colombia vs. RD Congo por TV y Online | Mundial | VIDEO
Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo K desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
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