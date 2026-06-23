El Estadio Akron promete pintarse de amarillo, este martes 23 de junio, cuando la Selección Colombia enfrente a la República Democrática del Congo, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. Colombia viene de derrotar por 3-1 a Uzbekistán, en un partido en el que demostró que aún puede afinar detalles en defensa y ataque, mientras que el Congo viene de empatar 1-1 ante Portugal en una de las grandes sorpresas de la primera fecha. A continuación, te dejo con los canales para ver la transmisión de Colombia vs. RD Congo en vivo y en directo.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Colombia vs. RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026?
Este martes 23 de junio se vivirá la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos el enfrentamiento entre Colombia vs. RD Congo, que podrás vivirlo a través de la señal de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports y DIRECTV Sports, a partir de las 9:00 p.m. hora Bogotá. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|DIRECTV Sports, DGo, Flow y Paramount+
|11:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, Prime Video, Paramount+ y Disney Plus Premium
|10:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|8:00 p.m.
|Ecuador
|DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|México
|Canal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium
|8:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo
|10:00 p.m. ET
|España
|DAZN Mundial
|4:00 a.m. (del miércoles 24)
|Paraguay
|DIRECTV Sports y DGo
|11:00 p.m.
|Perú
|DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGo
|11:00 p.m.
|Venezuela
|DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
Colombia vs. RD Congo: posibles alineaciones
- Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.
- RD Congo: Mpassi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Wissa y Bakambu.
Fecha, horario y TV para ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Martes 23 de junio de 2026
- Lugar: BMO Field de Toronto, Estados Unidos
- Horario: 11:00 a.m. Perú y Colombia / 1:00 p.m. Argentina
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)