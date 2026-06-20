Alemania y Costa de Marfil protagonizan uno de los duelos más atractivos del Mundial de Fútbol 2026, en un partido que genera gran expectativa entre los amantes del fútbol. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar puntos en la fase de grupos, por lo que este encuentro promete intensidad y muchas emociones desde el inicio.
Los aficionados en Estados Unidos, España y diversos países de Latinoamérica buscan saber dónde ver el partido EN VIVO GRATIS, ya sea por canales de TV abierta, señales de cable o plataformas de streaming. En esta nota te contamos todos los detalles para que no te pierdas ni un minuto de este enfrentamiento internacional.
¿A qué hora juega Alemania vs Costa de Marfil hoy?
El partido entre Alemania vs. Costa de Marfil se disputará hoy por la fase de grupos del Mundial 2026. Estos son los horarios en distintos países:
|País
|Hora
|Argentina
|5:00 p. m.
|Uruguay
|5:00 p. m.
|Chile
|4:00 p. m.
|Bolivia
|4:00 p. m.
|Venezuela
|4:00 p. m.
|Paraguay
|5:00 p. m.
|Brasil
|5:00 p. m.
|Colombia
|3:00 p. m.
|Ecuador
|3:00 p. m.
|Perú
|3:00 p. m.
|Panamá
|3:00 p. m.
|México
|2:00 p. m.
|Costa Rica
|2:00 p. m.
|Guatemala
|2:00 p. m.
|Honduras
|2:00 p. m.
|El Salvador
|2:00 p. m.
|Nicaragua
|2:00 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|4:00 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|3:00 p. m.
|Estados Unidos (MT)
|2:00 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|1:00 p. m.
|España
|10:00 p. m.
|Alemania
|10:00 p. m.
|Costa de Marfil
|8:00 p. m.
¿Qué canal transmite Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO?
La transmisión del partido Alemania vs. Costa de Marfil varía según el país y los derechos televisivos del Mundial 2026. Estas son las principales señales donde podría verse el encuentro EN VIVO:
Estados Unidos
- Telemundo (TV abierta en español)
- Universo (señal de cable)
- Peacock (streaming online)
España
- RTVE (TV abierta)
- Movistar Plus+ (cable y streaming)
México
- TelevisaUnivision (Canal 5 y TUDN)
- ViX (streaming)
Colombia y Latinoamérica
- Señales deportivas de TV abierta según país
- ESPN y Star+ (en algunos territorios)
- Plataformas oficiales de streaming con derechos FIFA
Sudamérica (general)
- DirecTV Sports en países con derechos activos
- Servicios de streaming asociados a operadores locales