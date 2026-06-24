El Brasil vs. Escocia es uno de los partidos imperdibles de este miércoles 24 de junio. El encuentro, que corresponde a la Fecha 3 del Grupo C del Mundial de Fútbol 2026 y que se disputará en el Estadio Miami, empezará a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean sumar un nuevo triunfo en el certamen. En el caso de Brasil, viene de vencer 3-0 a Haití, mientras que el cuadro europeo derrotó al conjunto caribeño por 1-0.
¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Brasil vs. Escocia en distintos países del mundo?
Este miércoles 24 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Brasil vs. Escocia por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Telefe Argentina, mitelefe, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Disney+ Premium Sur, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: Canal 5 Uruguay, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua