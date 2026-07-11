Este sábado 11 de julio, conoceremos al tercer semifinalista del Mundial de Fútbol 2026. Desde el Hard Rock Stadium de Miami, mira la transmisión de Noruega vs. Inglaterra EN VIVO por los cuartos de final, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales para mirar el partido. Cabe señalar que Noruega viene de eliminar a Brasil en la ronda previa, mientras que Inglaterra dejó en el camino a México.
¿A qué hora y en qué canal ver Noruega vs. Inglaterra EN VIVO en TV Abierta y Online?
Todo ha quedado listo para que puedas ver el partido de Noruega vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO en canales de TV Abierta, de paga y streaming online, este sábado 11 de julio, en lo que será el tercer duelo de los cuartos de final de este Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con los horarios y dónde puedes ver Noruega vs. Inglaterra desde diferentes partes de Latinoamérica.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|TyC Sports, Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|6:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|5:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|5:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|3:00 p.m.
|Ecuador
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|México
|Canal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium
|3:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo
|5:00 p.m. ET
|España
|TVE La 1, RTVE Play, DAZN Mundial, La 2Cat y Movistar Plus
|11:00 p.m.
|Paraguay
|TiGo Sports, Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|6:00 p.m.
|Perú
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Uruguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|6:00 p.m.
|Venezuela
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|5:00 p.m.
Noruega vs. Inglaterra: posibles alineaciones
- Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berj; Alexander Sorloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.
- Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reylli; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
Fecha, horario y TV para ver Noruega vs. Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Sábado 11 de julio de 2026
- Lugar: Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos
- Horario: 5:00 p.m. ET / 11:00 p.m. España / 3:00 p.m. CDMX
- Canal TV: La 1, RTVE Play, DAZN y Movistar+ (España); FOX y Telemundo (USA); TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)