Otras dos selecciones se juegan la permanencia en la Copa Mundial 2026 este lunes 06 de julio. Estados Unidos, el único de los anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que se mantiene en carrera, se verá las caras con Bélgica por los octavos de final en el Lumen Field de Seattle, Washington (Estados Unidos), desde las 15:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido Estados Unidos vs. Bélgica en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.

Telemundo Deportes transmite el partido Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO ONLINE hoy 6 de julio por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Telemundo Deportes transmite el partido Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO ONLINE hoy 6 de julio por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO ONLINE por los 8avos de final del Mundial 2026?

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (Costa Este)Nueva York, Miami15:00
Estados Unidos (Costa Central)Houston, CDMX (referencia)14:00 / 13:00
Estados Unidos (Costa Pacífico)Los Ángeles12:00
México (centro)Ciudad de México13:00
México (Pacífico)Tijuana12:00
ColombiaBogotá14:00
PerúLima14:00
EcuadorQuito14:00
VenezuelaCaracas15:00
Chile (continental)Santiago15:00
ArgentinaBuenos Aires16:00
UruguayMontevideo16:00
ParaguayAsunción16:00
Brasil (Brasilia)Brasilia, São Paulo16:00
España (peninsular)Madrid21:00
PortugalLisboa20:00
FranciaParís21:00
AlemaniaBerlín21:00
ItaliaRoma21:00
Reino UnidoLondres20:00
BélgicaBruselas21:00

¿Qué canal TV transmite Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO GRATIS y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Estados Unidos - Bélgica EN VIVO GRATIS este lunes 06 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / regiónCanales de TV probables (Mundial 2026)Streaming / online habitual
Estados UnidosFOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
México--ViX
ArgentinaTyC Sports, DSports (en TV de paga) Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Play, DGO (plataforma online de DSports)
ChileSeñal deportiva de cable (DSports)DGO, Paramount+
ColombiaCanal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de ColombiaDGO, Paramount+
PerúCanal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
EcuadorTeleamazonas, Canal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
ParaguayGEN, Trece, Unicanal--
VenezuelaCanales deportivos de TV de pago (DSports)DGO, inter
UruguaySeñal deportiva de cable (DSports)DGO, Paramount+, AUF TV
Brasil--Disney+ Premium, CazéTV
España--DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
AlemaniaMagentaTVDas Erste, SRF zwei
Reino UnidoBBC OneBBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live
Resto de EuropaTelevisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)OTT de cada cadena o del operador local
Internacional (viajes)Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos. Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
El partido entre Estados Unidos y Bélgica se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
El partido entre Estados Unidos y Bélgica se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Bélgica

  • Estados Unidos: Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Alex Freeman. DT: Mauricio Pochettino.
  • Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken; Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere. DT: Rudi Garcia.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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