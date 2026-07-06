Otras dos selecciones se juegan la permanencia en la Copa Mundial 2026 este lunes 06 de julio. Estados Unidos, el único de los anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que se mantiene en carrera, se verá las caras con Bélgica por los octavos de final en el Lumen Field de Seattle, Washington (Estados Unidos), desde las 15:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido Estados Unidos vs. Bélgica en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO ONLINE por los 8avos de final del Mundial 2026?
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos (Costa Este)
|Nueva York, Miami
|15:00
|Estados Unidos (Costa Central)
|Houston, CDMX (referencia)
|14:00 / 13:00
|Estados Unidos (Costa Pacífico)
|Los Ángeles
|12:00
|México (centro)
|Ciudad de México
|13:00
|México (Pacífico)
|Tijuana
|12:00
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Perú
|Lima
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Chile (continental)
|Santiago
|15:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Paraguay
|Asunción
|16:00
|Brasil (Brasilia)
|Brasilia, São Paulo
|16:00
|España (peninsular)
|Madrid
|21:00
|Portugal
|Lisboa
|20:00
|Francia
|París
|21:00
|Alemania
|Berlín
|21:00
|Italia
|Roma
|21:00
|Reino Unido
|Londres
|20:00
|Bélgica
|Bruselas
|21:00
¿Qué canal TV transmite Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO GRATIS y Streaming Online?
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Estados Unidos - Bélgica EN VIVO GRATIS este lunes 06 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026.
|País / región
|Canales de TV probables (Mundial 2026)
|Streaming / online habitual
|Estados Unidos
|FOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)
|Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
|México
|--
|ViX
|Argentina
|TyC Sports, DSports (en TV de paga)
|Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Play, DGO (plataforma online de DSports)
|Chile
|Señal deportiva de cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Colombia
|Canal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de Colombia
|DGO, Paramount+
|Perú
|Canal deportivo de TV por cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|Teleamazonas, Canal deportivo de TV por cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Paraguay
|GEN, Trece, Unicanal
|--
|Venezuela
|Canales deportivos de TV de pago (DSports)
|DGO, inter
|Uruguay
|Señal deportiva de cable (DSports)
|DGO, Paramount+, AUF TV
|Brasil
|--
|Disney+ Premium, CazéTV
|España
|--
|DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
|Alemania
|MagentaTV
|Das Erste, SRF zwei
|Reino Unido
|BBC One
|BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live
|Resto de Europa
|Televisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)
|OTT de cada cadena o del operador local
|Internacional (viajes)
|Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos.
|Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Bélgica
- Estados Unidos: Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Alex Freeman. DT: Mauricio Pochettino.
- Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken; Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere. DT: Rudi Garcia.