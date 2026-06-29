Una alerta por calor extremo fue emitida este lunes en Kansas City, ciudad que alberga el campo base de la selección argentina y que también será escenario del partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Las condiciones climáticas ya han tenido impacto en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Las altas temperaturas, sumadas a tormentas eléctricas en varias sedes, han obligado incluso a modificar la programación de algunos encuentros. Uno de los casos más recordados ocurrió durante la fase de grupos, cuando el duelo entre Francia e Irak en Filadelfia permaneció suspendido por más de dos horas debido a la presencia de tormentas en las inmediaciones del estadio.

Ubicada en el medio oeste de Estados Unidos, Kansas City atraviesa una intensa ola de calor y humedad que afecta a las selecciones instaladas en la ciudad. Además de Argentina, también utilizan esta sede como campamento base Inglaterra, Países Bajos y Argelia.

El próximo compromiso que albergará el Arrowhead Stadium será el choque entre Colombia y Ghana, programado para el viernes, en un duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del certamen.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que la región enfrentará “condiciones peligrosamente calurosas”, con sensaciones térmicas que podrían oscilar entre 41 y 43 grados Celsius. Asimismo, precisó que las elevadas temperaturas se mantendrán durante varios días, con muy poco alivio incluso en horario nocturno. La alerta permanecerá vigente hasta las 9:00 p.m. del viernes, día en que se disputará el encuentro entre colombianos y ghaneses.

Colombia llega a esta instancia tras completar una sólida fase de grupos en el Grupo K, donde terminó como líder con siete puntos. El conjunto cafetero debutó con un triunfo sobre Nueva Zelanda, luego venció a República Democrática del Congo y cerró su participación con un empate sin goles frente a Portugal, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de su zona.

Por su parte, Ghana logró avanzar como uno de los mejores terceros del Grupo L. Las ‘Black Stars’ iniciaron su campaña con una victoria sobre Panamá, posteriormente igualaron sin goles ante Inglaterra y, en la última jornada, cayeron por 2-1 frente a Croacia. A pesar de esa derrota, los africanos consiguieron el boleto a los dieciseisavos gracias al nuevo formato del Mundial de 48 selecciones.

Ahora, ambas selecciones buscarán superar las altas temperaturas de Kansas City para quedarse con un lugar entre los 16 mejores equipos del Mundial 2026, en un partido que promete ser uno de los más exigentes tanto por el nivel futbolístico como por las condiciones climáticas.

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