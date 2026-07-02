Uno de los cruces más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tendrá como escenario el BMO Field de Toronto, donde la : ‘the last dance’ de Cristiano Ronaldo y Luka Modric hoy jueves 2 de julio, desde las 19 horas ET / 16 horas PT. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? A continuación, te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital, de manera segura y legal.

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Portugal vs. Croacia de este jueves 2 de julio por el Mundial 2026 se verá en señal abierta en varios países de Latinoamérica y por múltiples plataformas de streaming, además de la señal internacional de DirecTV Sports/DSports y otras cadenas regionales.

País / RegiónCanales de TV (abierta / cable)Plataformas de streaming / online
PerúAmérica TV (señal abierta, canal 4).
DirecTV Sports / DSports (tv paga, cobertura regional).		América TVGO / tvGO (APP y web de América).

DGO (OTT de DirecTV).
Paramount+.
EcuadorTeleamazonas (tv abierta).
DirecTV Sports.		DGO.
Paramount+.
ChileDirecTV Sports.DGO.
Paramount+.
ArgentinaTyC Sports (cable).
Telefe (abierta).
DirecTV Sports.		TyC Sports Play.
Flow Sports (OTT).
DGO.
mitelefe (OTT de Telefe).
Paramount+.
Disney+
BoliviaRed Uno (abierta).
Unitel (abierta).
Tigo Sports (cable).
Entel TV.		Plataformas ligadas a Tigo/Entel según operador (no se detalla OTT específica).
BrasilSeñal con derechos vía Disney (ESPN) y CazéTV (digital).Disney+ (streaming).
libero+1
CazéTV (YouTube/Twitch y otras plataformas digitales).
UruguayDirecTV Sports.DGO.
AUF TV
Paramount+.
ColombiaCaracol TV (abierta).
RCN Televisión (abierta).
DirecTV Sports.		DGO.
Deportes RCN (plataforma digital).
Caracol Play.
ditu (OTT).
Radio Nacional.
Paramount+.
ParaguayGEN, Trece y Unicanal (señales abiertas/cable).OTT asociadas a los canales (no se detallan nombres en la fuente).
VenezuelaTeleven (abierta).
DirecTV Sports.
Inter (tv paga).		DGO.
Plataformas propias de Inter (según operador).
MéxicoViX (transmisión principal).ViX (OTT con señal en vivo).
EspañaDAZN / DAZN Mundial (tv y OTT).
Movistar Plus+ (tv paga).		DAZN (app y web).
Movistar Plus+ (OTT).
Estados UnidosFOX Network (tv abierta/cable).
FOX One (cable).
Telemundo (abierta, señal en español).		fuboTV.
Telemundo Deportes app y web.
SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio (audio streaming).
“Todo Sudamérica” (señal regional)DSports / DirecTV Sports como señal continental de tv paga.
TyC Sports también anunciado para varios mercados.		DGO (OTT regional).
Paramount+ (derechos de Mundial en varios países).
Disney+ en algunos territorios.
Perú – cobertura digital adicionalRPP (radio 89.7 FM / 703 AM).
ahora+1		Audioplayer y RPP.pe con relato y minuto a minuto.
FDP Radio Live por YouTube.
América Multimedia con transmisión completa por YouTube/TikTok y tvGO.

¿A qué hora juega Portugal vs. Croacia EN VIVO HOY 2 de julio?

El Portugal vs Croacia del Mundial 2026 se juega el jueves 2 de julio y arranca a las 17:00 en Toronto; a partir de ahí se distribuyen los horarios locales por país.

País / regiónHora local del partido
México (centro)17:00.
Estados Unidos – Costa Este (ET)18:00
Canadá (Toronto)17:00.
Perú18:00.
Colombia18:00.
Ecuador18:00
Chile19:00.
Bolivia19:00.
Venezuela19:00.
Paraguay20:00.
Argentina20:00.
Uruguay20:00.
Brasil (principalmente Brasilia)20:00.
España (peninsular)00:00 del viernes 3 de julio (aprox., 4 horas más que Argentina según cobertura estándar de mundiales).

Portugal vs. Croacia: fecha, horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoPortugal vs. Croacia
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
Instancia16vos de final
FechaJueves 2 de julio de 2026
Hora Argentina20:00
Hora Estados Unidos21 horas ET / 20 horas CT / 19 horas MT / 18 horas PT
TV DirecTV Sports
StreamingDGO Online
EstadioToronto
CiudadToronto, Canadá
DIRECTV, Telemundo, DAZN, ViX Premium, Telefe y ESPN EN VIVO — ver partido Portugal vs. Croacia por TV y Online | VIDEO
Portugal y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @selecaoportugal)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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