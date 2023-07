Costa Rica vs. Japón chocan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 26 de julio por la segunda jornada del Grupo C del Mundial Femenino 2023. El partido, que se disputará en el Forsyth Barr Stadium, está programado para arrancar desde las 12:00 a.m. (horario en Perú, una hora menos en México) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL ONLINE vía TUDN, TV Azteca, DIRECTV, DSports y Futbol Libre TV. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Costa Rica vs. Japón: posibles alineaciones

Costa Rica : Vega; Villalobos, De los Ángeles, del Campo; Gonzalez, Villalobos Vega, Alvarado, Elizondo; Herrera, Chinchilla, Salas.

: Vega; Villalobos, De los Ángeles, del Campo; Gonzalez, Villalobos Vega, Alvarado, Elizondo; Herrera, Chinchilla, Salas. Japón: Yamashita; Ishikawa, Kumagai, Minami; Shimizu, Nagano, Hasegawa, Endo; Fujino, Miyazawa, Tanaka.

La Selección de Costa Rica está en el Grupo C del Mundial Femenino 2023. (Video: Costa Rica)