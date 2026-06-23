Cristiano Ronaldo minimiza comparación con Messi tras goleada de Portugal ante Uzbekistán por el Mundial | (Foto: EFE)
Cristiano Ronaldo minimiza comparación con Messi tras goleada de Portugal ante Uzbekistán por el Mundial | (Foto: EFE)

El delantero de la selección de Portugal, , habló luego de la contundente victoria de su equipo por 5-0 frente a Uzbekistán, en un partido donde también alcanzó un registro histórico al igualar al peruano Teófilo Cubillas en goles en la historia de los Mundiales. Esto tras anotar un doblete y alcanzar los 10 goles en total

Ronaldo fue consultado sobre un posible duelo con Lionel Messi y respondió:

“Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta, no tiene mucho sentido, pero bien. Sería Top (duelo con Messi), pero lo más importante era hoy ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene”, dijo a ESPN

El capitán portugués, Cristiano Ronaldo también destacó el rendimiento colectivo y lo que viene en la competencia:

“Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar de grupo y lo logramos. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado muy bien y seguimos”

Portugal ahora se alista para su próximo encuentro ante Colombia, en busca de seguir avanzando en el Mundial 2026.

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