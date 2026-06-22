El Mundial 2026 continúa desarrollándose con gran intensidad y una de las disputas más atractivas del certamen es la carrera por convertirse en el máximo goleador de la competición. Varias de las principales estrellas del fútbol mundial ya comenzaron a dejar su huella en las redes rivales. Lionel Messi logró superar a Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, mientras que Kylian Mbappé sigue de cerca ese registro y continúa sumando tantos con Francia. Por su parte, Harry Kane también sueña con hacer historia y aprovechar este campeonato para acercarse a los primeros lugares de la clasificación histórica de goleadores.

Entre los nombres que destacan aparece Lionel Messi, quien sigue siendo una de las grandes figuras del torneo pese a disputar la última Copa del Mundo de su carrera. El capitán argentino busca liderar nuevamente a la Albiceleste y superó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, la pelea por la Bota de Oro promete ser una de las más reñidas de los últimos años. Figuras de selecciones candidatas al título como Kylian Mbappé, Lionel Messi y Harry Kane vienen destacando en las dos primeras jornadas del Mundial 2026, liderando el ataque de sus respectivos equipos y sumando goles importantes que los mantienen en la lucha por terminar como máximos artilleros del torneo.

Otro de los futbolistas que concentra la atención en este Mundial 2026 es Kylian Mbappé. El delantero francés continúa ampliando sus registros en las Copas del Mundo y mantiene firme su objetivo de convertirse en el máximo goleador de la historia del torneo.

Esta vez logró marcar ante Irak y alcanzó los 15 tantos mundialistas, acercándose cada vez más al récord histórico. Sin embargo, el encuentro no pudo continuar con normalidad debido a una tormenta eléctrica que obligó a suspender temporalmente las acciones.

Asimismo, figuras emergentes como Erling Haaland han comenzado a robarse los reflectores con sus actuaciones en el Mundial 2026. El delantero noruego sorprendió en su estreno al marcar un doblete, dejando en claro que también está dispuesto a competir por la Bota de Oro y consolidarse como una de las grandes estrellas del torneo.

Cabe recordar que, en caso de igualdad de goles, la FIFA utiliza criterios de desempate como la cantidad de asistencias y los minutos disputados para determinar al ganador de la Bota de Oro.

Con la fase de grupos todavía en desarrollo, la clasificación puede cambiar rápidamente en cada jornada. Por ello, los aficionados siguen atentos a cada anotación que pueda modificar la parte alta de la tabla.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi – 5 goles Kylian Mbappé – 4 goles Deniz Undav – 3 goles Jonathan David – 3 goles Elijah Just – 2 goles

La tabla se actualizará conforme avancen los partidos del Mundial 2026 y se registren nuevos goleadores en el torneo.

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