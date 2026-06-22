La selección de Ecuador, con una de sus mejores generaciones de futbolistas de la historia, llegó con un importante cartel al Mundial 2026. Sin embargo, tras jugar sus primeros dos partidos en el Grupo E de la competición, apenas ha sumado 1 punto, por lo que sus chances de avanzar a los dieciseisavos de final se complican cada vez más.

Por si esto fuera poco, cierra su serie ante Alemania, una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo. Además, marcha con puntaje perfecto en la serie, luego de golear a Curazao 7-1 y vencer el último domingo 2-1 a Costa de Marfil, con una emocionante remontada en los minutos finales, gracias a un doblete de Deniz Undav, delantero del Sttutgart.

Pese al tenso clima que se vive por los malos resultados y las duras críticas al entrenador Sebastián Beccacece, Ecuador no está eliminado aún, pero le debe ganar al combinado teutón y esperar algunos resultados que lo ubiquen en el segundo lugar y la clasificación directa, o en un eventual tercer puesto que le dé chances de jugar en la siguiente ronda.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar?

Es un hecho que solo le sirve ganar a Alemania, pues con un empate, y apenas dos puntos, no será uno de los mejores terceros del torneo. De esta manera, y con solo una opción de resultado para avanzar de ronda, todo queda en lo que pase entre Costa de Marfil y Curazao.

Tal vez aquí se presente lo más complicado. Los africanos vencieron al ‘Tri’ en la jornada inicial, y estuvieron a solo minutos de ganarle a los teutones. En estos primeros dos partidos han mostrado un gran nivel, por lo que todo hace pensar que sacarán adelante su partido ante la selección del Caribe.

Sin embargo, esta edición del Mundial ha dejado muchas sorpresas y una de ellas sería el empate o triunfo de Curazao ante Costa de Marfil. De darse el empate, Ecuador deberá ganarle por mínimo tres goles a Alemania, para tomar el segundo lugar del grupo.

Ecuador no pasó del empate sin goles ante Curazao y quedó al borde de la eliminación. (Foto: Getty)

En caso de un resultado favorable para los caribeños, al ‘Tri’ solo le bastaría con ganar su partido para tomar el segundo lugar, pues Curazao tiene una diferencia de gol muy negativa, debido a la goleada recibida en su debut ante Alemania.

Se trata de un panorama muy complicado, pero no imposible. De hecho, al ganar su partido, tendrá asegurado, por lo menos, el tercer lugar, con cuatro puntos, y muchas chances de que en la tabla general logre una de las plazas a dieciseisavos, cosa que no conseguiría si solo termina su participación con dos.

Cabe precisar que estos partidos de la fecha final del Grupo E se jugarán en simultáneo, el próximo jueves 25 de junio desde las 3:00 p.m.. Ecuador jugará en el MetLife Stadium de New York, mientras que Costa de Marfil lo hará en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

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