El sueño de Portugal en el Mundial 2026 llegó a su fin. La selección de España derrotó 1-0 al conjunto luso en los octavos de final gracias a un gol agónico de Mikel Merino a los 90 minutos, tras una asistencia de Ferran Torres, resultado que clasificó a la ‘Roja’ a los cuartos de final y marcó la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo.

La eliminación tuvo un significado especial para el histórico delantero portugués. En la conferencia de prensa previa al encuentro, Cristiano Ronaldo fue consultado en dos oportunidades sobre si esta sería su última Copa del Mundo y respondió afirmativamente, confirmando que el Mundial 2026 sería el cierre de su trayectoria en la máxima cita del fútbol.

Tras el pitazo final, las cámaras de la transmisión captaron a un Cristiano Ronaldo completamente desconsolado. El atacante de 41 años rompió en llanto mientras asimilaba la eliminación de Portugal. Compañeros, rivales y aficionados lo despidieron con aplausos en señal de respeto, reconociendo la huella que dejó a lo largo de su carrera.

Cristiano Ronaldo en llanto tras su eliminación del Mundial (Foto: AFP)

La magnitud de Cristiano Ronaldo quedó reflejada incluso en la realización televisiva. Mientras los jugadores de España celebraban sobre el césped su clasificación a los cuartos de final, las cámaras optaron por seguir cada paso del capitán portugués. Las imágenes lo acompañaron desde el terreno de juego hasta el túnel rumbo a los camerinos, dejando en segundo plano los festejos del conjunto español para mostrar la emotiva despedida de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.

EL LLANTO DE CRISTIANO RONALDO TRAS QUEDAR ELIMINADO DEL #MundialEnDSPORTS ANTE ESPAÑA 💔🥺#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FwvwRNRNIg — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

Con este partido, el cinco veces ganador del Balón de Oro puso punto final a su historia en las Copas del Mundo con 11 goles. Por su parte, Lionel Messi alcanzó los 20 tantos mundialistas, ampliando la diferencia entre ambos en ese apartado estadístico.

Así, Portugal quedó eliminado en los octavos de final y el Mundial 2026 bajó el telón para Cristiano Ronaldo, quien había anticipado que esta sería su última participación en la Copa del Mundo y terminó despidiéndose entre lágrimas, en una de las postales más emotivas que dejó el torneo.

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