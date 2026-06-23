Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El delantero portugués firmó un doblete en la victoria parcial de Portugal sobre Uzbekistán en el Mundial 2026 y alcanzó un récord histórico que reafirma la vigencia de su extraordinaria carrera.

Con sus dos anotaciones, el capitán luso se convirtió en el primer jugador en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, un logro sin precedentes que fue reconocido de inmediato por la FIFA a través de sus redes sociales, destacando una hazaña que difícilmente será igualada en el corto plazo.

¡Historia para @Cristiano🇵🇹!



𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 es el primer jugador en marcar en seis ediciones diferentes de @fifaworldcup_es ⚽️ pic.twitter.com/SmBusK6YHU — FIFA (Español) (@fifacom_es) June 23, 2026

Más allá de su talento, este nuevo récord refleja la disciplina, el enfoque y la constancia que han caracterizado a Cristiano Ronaldo durante más de dos décadas en la élite del fútbol mundial. Su estricta preparación física, el cuidado de su alimentación y su mentalidad competitiva le han permitido mantenerse al máximo nivel incluso a los 41 años.

El exdelantero del Real Madrid nunca ha ocultado que el éxito es el resultado del trabajo diario. Su ética profesional y su obsesión por mejorar cada temporada han sido factores determinantes para seguir compitiendo al más alto nivel frente a futbolistas mucho más jóvenes, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia dentro y fuera de las canchas.

Cristiano Ronaldo y sus goles en los Mundiales

La historia goleadora de Cristiano en los Mundiales comenzó en Alemania 2006, cuando marcó frente a Irán. Posteriormente amplió su registro en Sudáfrica 2010 con un tanto ante Corea del Norte y continuó en Brasil 2014 al convertir frente a Ghana, consolidando una presencia constante en la máxima cita del fútbol.

Su actuación más destacada llegó en Rusia 2018, donde anotó cuatro goles: un histórico triplete ante España y otro tanto frente a Marruecos. En Qatar 2022 volvió a hacerse presente en el marcador al convertir contra Ghana, demostrando que seguía siendo una pieza clave para la selección portuguesa.

Ahora, en el Mundial de Norteamérica 2026, el popular ‘Bicho’ amplió su leyenda con dos goles frente a Uzbekistán, alcanzando un récord que resume años de sacrificio, profesionalismo y una ambición inagotable por seguir haciendo historia con la camiseta de Portugal.

Con este nuevo hito, Cristiano Ronaldo confirma que la disciplina y el enfoque pueden prolongar una carrera al más alto nivel y convertir los desafíos en oportunidades para romper récords. El atacante portugués buscará seguir ampliando su legado en los próximos partidos del Mundial, donde aún tiene la oportunidad de escribir nuevos capítulos en la historia del fútbol.

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