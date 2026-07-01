El Mundial 2026 vivirá este jueves uno de los partidos más emotivos de la fase de eliminación directa. Portugal y Croacia se enfrentarán en Toronto por un lugar en los octavos de final, en un duelo que también significará el adiós mundialista de uno de los dos gigantes del fútbol: Cristiano Ronaldo o Luka Modric.

Ambos compartieron una época dorada en el Real Madrid, donde conquistaron cuatro títulos de la Liga de Campeones en seis temporadas, y ahora volverán a verse las caras con un objetivo distinto: mantener vivo el sueño de levantar la Copa del Mundo. Además, será la primera vez que dos jugadores de campo mayores de 40 años se enfrenten en un partido de un Mundial.

Durante años fueron figuras indiscutibles en sus selecciones, aunque en esta edición del torneo también han despertado dudas por su rendimiento y por el papel que aún desempeñan dentro de equipos repletos de talento. Antes de este Mundial, el único futbolista de campo que había disputado una Copa del Mundo con más de 40 años era el camerunés Roger Milla, en Estados Unidos 1994.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, llegó al torneo decidido a seguir ampliando su legado. Marcó un doblete en la goleada 5-0 sobre Uzbekistán y se convirtió en el primer jugador en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Sin embargo, Portugal luego empató frente a República Democrática del Congo y Colombia, resultados que lo dejaron en una parte más complicada del cuadro.

“Ya son 23 años como profesional y siempre que las cosas no van bien es ‘Cristiano está acabado, está viejo’”, declaró el capitán portugués durante el torneo. Pese a las críticas, el técnico Roberto Martínez mantiene plena confianza en su referente. “No hay ningún problema físico ni mental para que Cristiano, en el fútbol actual, juegue los 90 minutos”, afirmó el seleccionador tras el empate ante Colombia.

No obstante, el debate alrededor del atacante continúa creciendo. En sus últimos 14 encuentros por grandes torneos, los dos goles convertidos ante Uzbekistán son los únicos que marcó sin ser de penalti, mientras varios analistas cuestionan si Portugal está aprovechando al máximo la calidad de su plantel ofensivo.

Del otro lado aparece Luka Modric, quien también afronta probablemente su último Mundial. El mediocampista de 40 años tuvo un complicado debut en la derrota 4-2 frente a Inglaterra, donde cometió un penal y fue sustituido antes de la hora de juego. Sin embargo, reaccionó en los siguientes compromisos: celebró su partido número 200 con la selección en el triunfo sobre Panamá y luego asistió a Nikola Vlasic en la victoria 2-1 frente a Ghana.

Croacia vuelve a apoyarse en el liderazgo de quien fue el gran conductor de las históricas campañas que llevaron al equipo a la final de Rusia 2018 y a las semifinales en Catar 2022. Ahora buscará escribir un nuevo capítulo antes de despedirse definitivamente de la máxima cita del fútbol.

En la previa del encuentro, el técnico croata Zlatko Dalic anticipó un partido muy cerrado. “Va a ser un duelo en el centro del campo (...) Cada error va a ser castigado”, señaló. Por su parte, el portugués Vitinha destacó el significado del enfrentamiento entre ambas figuras: “Son dos grandes referencias del fútbol. Espero que mañana él (Modric) esté un poco más triste que yo”.

El vencedor avanzará a los octavos de final y mantendrá intacto el sueño de conquistar el Mundial 2026. Para el derrotado, en cambio, caerá el telón de una carrera inolvidable en la máxima competición del fútbol, poniendo fin a una era protagonizada por dos de los mejores jugadores de todos los tiempos.

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