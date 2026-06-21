España enfrenta a Arabia Saudita en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta el domingo 21 de junio por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un choque que puede definir la clasificación a octavos de final. El partido arranca a las 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU) y 10:00 (MEX), y se podrá ver en vivo y en directo por la señal de DAZN Mundial. Conoce cómo y dónde seguir la cobertura por televisión y cualquier plataforma digital.
Para ver el España vs. Arabia Saudita por DAZN Mundial en cualquier ciudad de España, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible; la emisión es nacional, así que la señal y horario son los mismos en todas las ciudades (domingo 21 de junio a las 18:00, hora peninsular española).
¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España - Arabia Saudita por TV y Streaming Online?
|Ciudad (ejemplo)
|Hora del partido
|Canal / Plataforma en DAZN
|Cómo verlo con DAZN Mundial
|Madrid
|18:00
|DAZN Mundial
|Inicia sesión en DAZN (web, app móvil o Smart TV), entra a la sección de fútbol/Mundial y selecciona el canal DAZN Mundial.
|Barcelona
|18:00
|DAZN Mundial
|Igual que Madrid: DAZN con suscripción activa, buscas el directo del España vs. Arabia Saudita o el canal del Mundial.
|Valencia
|18:00
|DAZN Mundial
|DAZN app en Smart TV, consola, móvil o navegador; no hay variación regional de señal.
|Sevilla
|18:00
|DAZN Mundial
|Acceso mediante cualquier dispositivo compatible con la app de DAZN; la guía del Mundial muestra todos los partidos en directo.
|Bilbao
|18:00
|DAZN Mundial
|Mismo feed nacional; basta con seleccionar el partido en la interfaz de DAZN.
|Zaragoza
|18:00
|DAZN Mundial
|Igual: canal DAZN Mundial disponible con tu cuenta desde cualquier conexión a internet en España.
|Málaga
|18:00
|DAZN Mundial
|Compatible con Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV, consolas, etc., siempre con suscripción DAZN activa.
|Murcia
|18:00
|DAZN Mundial
|Entras a DAZN, sección “Mundial 2026” o “Eventos en directo” y eliges el partido.
|Valladolid
|18:00
|DAZN Mundial
|Señal idéntica al resto del país, sin cortes regionales ni geobloqueos internos.
|Coruña
|18:00
|DAZN Mundial
|Igual que en cualquier ciudad: DAZN Mundial con todos los partidos del Mundial 2026 en directo.
¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España vs. Arabia Saudita?
Si quieres ver en directo el partido España vs. Arabia Saudita del domingo 21 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde España, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.
El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del grupo H, se disputará a las 18:00 (hora peninsular) y podrá seguirse en streaming online a través de la app y la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles, además de emitirse también en abierto por La 1 de TVE y RTVE Play, de acuerdo con la ficha oficial del partido publicada por DAZN.
Datos del partido, España vs. Arabia Saudita
- Partido: España vs. Arabia Saudita (Grupo H, Mundial 2026)
- Fecha: domingo 21 de junio de 2026
- Hora en España: 18:00 (hora peninsular)
- Estadio: Mercedes‑Benz Stadium, Atlanta
- TV en abierto: La 1 de RTVE en todo el territorio nacional.
- Streaming gratuito: RTVE Play (web y app).
- Pago/OTT: DAZN y canal “DAZN Mundial” (Mediapro) con todos los partidos del Mundial 2026.