Todo listo para la primera llave de los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026. Este jueves 9 de julio, no te pierdas el enfrentamiento de Marruecos vs. Francia, que será transmitido desde España a través de DAZN Mundial, desde las 22:00 hora peninsular. La selección marroquí, próxima organizadora del Mundial 2030, quiere volver a alcanzar una semifinal, tal y como lo hizo en Qatar 2022, donde justamente cayó ante Francia en aquella ocasión, una conjunto francés que llega más fuerte y sólido que nunca.
¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, partido Marruecos — Francia desde el territorio español?
Para los aficionados al fútbol en el territorio español, DAZN anunció a todos sus suscriptores que podrán añadir a sus planes toda la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, es decir, podrán ver los 104 partidos en directo y a la carta -incluido el Inglaterra vs. RD Congo- con un pago único de 19,99€ y disfrutarlo desde la primera jornada.
Para seguir en DAZN el Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México, será necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.
¿Cómo contratar DAZN en España para ver el Mundial 2026?
Para ver en España la Copa del Mundo FIFA 2026 completo en DAZN necesitas tener una suscripción activa a cualquiera de sus planes y añadir el paquete del Mundial, que tiene un coste adicional de 19,99 € en pago único.
Pasos para contratar DAZN en España
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Horario, TV y dónde ver Marruecos — Francia EN VIVO por cuartos de final del Mundial 2026
- Fecha: Jueves 04 de julio de 2026
- Estadio: Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, Estados Unidos
- Horario: 22:00 horas España
- Canal TV: DAZN
- Streaming: DAZN Mundial