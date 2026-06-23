La Copa Mundial FIFA 2026 continúa este martes 23 de junio con uno de los encuentros más esperados de la segunda jornada del Grupo K. Colombia medirá fuerzas contra RD Congo en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco (México), en lo que será una lucha sin cuartel por el liderato del sector. El encuentro comenzará a la 10:00 p.m. ET (7:00 p.m. PT), 23:00 horas de Buenos Aires y 21:00 de Colombia/Ecuador/Perú , y enfrentará a dos selecciones que buscan asegurar la clasificación a la siguiente ronda. ¿Quieres ver el partido Colombia vs. RD Congo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el encuentro por televisión y online.

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 23/06/2026.- Cobertura oficial de GOL Caracol EN VIVO GRATIS para ver el partido Colombia vs. RD Congo hoy por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE ALFREDO ESTRELLA PARA AFP

TL;DR del Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

📺 DSports EN VIVO

💻 DGO EN VIVO

🕐 Hora: 23:00 de Argentina / 21:00 de Colombia

🏟️ Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco (México)

🌎 Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Colombia lidera el sector

🥅 RD Congo se ubica segundo

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Guadalajara.

¿Cómo ver DGO ONLINE, Colombia vs. RD Congo por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver Colombia vs. RD Congo en DGO

Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

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El choque entre colombianos y congoleños fue uno de los más atractivos de la jornada. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

¿Cómo va Argentina en el Mundial 2026?

La Selección de Colombia lidera el Grupo K del Mundial 2026 con 3 puntos tras su excelente debut frente a Uzbekistán. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo regresó a la gran cita futbolística demostrando un gran nivel ofensivo y un plantel muy sólido.

¿Cómo va Austria en el Mundial 2026?

La selección de la República Democrática del Congo marcha en el segundo puesto del Grupo K con 1 punto tras un histórico debut en la Copa del Mundo. Los “Leopardos” regresaron a la gran cita futbolística luego de 52 años de ausencia (su última vez fue bajo el nombre de Zaire en 1974).

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. RD Congo por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Martes, 23 de junio de 2026

Martes, 23 de junio de 2026 Partido: Colombia vs. RD Congo, por la jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, por la jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026 Hora: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT (USA); 21:00 (COL/PER/ECU); 23:00 (ARG/URU); 03:00 del día siguiente (RD Congo)

10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT (USA); 21:00 (COL/PER/ECU); 23:00 (ARG/URU); 03:00 del día siguiente (RD Congo) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Lugar: Estadio Akron

Estadio Akron Ciudad: Guadalajara, Jalisco

Guadalajara, Jalisco País: México

Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo K desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)