La selección de Brasil afronta este viernes 19 de junio un compromiso clave en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, desde las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador (8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT). El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega con la obligación de mejorar la imagen que dejó en el empate (1-1) frente a Marruecos durante la primera jornada del Grupo C, resultado que permitió a Escocia asumir el liderato de la zona tras vencer por la mínima diferencia a los caribeños.
La Canarinha buscará apoyarse en el talento de Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick y Lucas Paquetá para encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Haití intentará dar una de las grandes sorpresas del torneo con una generación liderada por Duckens Nazon, Ricardo Adé y Wilson Isidor, figuras que han elevado el nivel competitivo de Les Grenadiers en los últimos años.
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¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?
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¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Brasil vs. Haití?
A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el choque entre Brasil y Haití por la fecha 2 del Grupo C. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. Para acceder, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store, según tu dispositivo.
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Brasil vs. Haití por el Mundial 2026
- Partido: Brasil vs. Haití, por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026
- Horario: 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 20:30 horas ET; 17:30 horas PT; 21:30 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 02:30 horas de España (sábado 20 de junio)
- Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DIRECTV GO (DGO)
- Estadio: Lincoln Financial Field
- Ciudad: Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)
- Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España)