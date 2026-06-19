FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 13/06/2026.- Transmisión oficial de DGO y DIRECTV SPORTS EN VIVO ONLINE para ver el partido Brasil vs. Haití hoy por la Jornada 2 del grupo C del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE JEWEL SAMAD PARA AFP
FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 13/06/2026.- Transmisión oficial de DGO y DIRECTV SPORTS EN VIVO ONLINE para ver el partido Brasil vs. Haití hoy por la Jornada 2 del grupo C del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE JEWEL SAMAD PARA AFP

La selección de Brasil afronta este viernes 19 de junio un compromiso clave en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, desde las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador (8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT). El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega con la obligación de mejorar la imagen que dejó en el empate (1-1) frente a Marruecos durante la primera jornada del Grupo C, resultado que permitió a Escocia asumir el liderato de la zona tras vencer por la mínima diferencia a los caribeños.

La Canarinha buscará apoyarse en el talento de Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick y Lucas Paquetá para encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Haití intentará dar una de las grandes sorpresas del torneo con una generación liderada por Duckens Nazon, Ricardo Adé y Wilson Isidor, figuras que han elevado el nivel competitivo de Les Grenadiers en los últimos años.

¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela para seguir todas las incidencias del encuentro entre Brasil y Haití por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026.

  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Brasil vs. Haití?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el choque entre Brasil y Haití por la fecha 2 del Grupo C. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. Para acceder, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store, según tu dispositivo.

Entre los dispositivos compatibles con DGO destacan:

  • Smart TV Samsung, LG y Android TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Teléfonos Android
  • iPhone (iOS)
  • Tablets Android y iPad
  • Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

  • Partido: Brasil vs. Haití, por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026
  • Horario: 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 20:30 horas ET; 17:30 horas PT; 21:30 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 02:30 horas de España (sábado 20 de junio)
  • Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DIRECTV GO (DGO)
  • Estadio: Lincoln Financial Field
  • Ciudad: Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)
  • Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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