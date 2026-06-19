La selección de Brasil afronta este viernes 19 de junio un compromiso clave en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, desde las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador (8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT) . El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega con la obligación de mejorar la imagen que dejó en el empate (1-1) frente a Marruecos durante la primera jornada del Grupo C, resultado que permitió a Escocia asumir el liderato de la zona tras vencer por la mínima diferencia a los caribeños.

La Canarinha buscará apoyarse en el talento de Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick y Lucas Paquetá para encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Haití intentará dar una de las grandes sorpresas del torneo con una generación liderada por Duckens Nazon, Ricardo Adé y Wilson Isidor, figuras que han elevado el nivel competitivo de Les Grenadiers en los últimos años.

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¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Brasil vs. Haití?

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

Partido: Brasil vs. Haití, por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026

Brasil vs. Haití, por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 20:30 horas ET; 17:30 horas PT; 21:30 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 02:30 horas de España (sábado 20 de junio)

19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 20:30 horas ET; 17:30 horas PT; 21:30 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 02:30 horas de España (sábado 20 de junio) Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Viernes 19 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field Ciudad: Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)

Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos) Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España)