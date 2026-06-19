Luego de una incertidumbre por el rendimiento de muchos jugadores en el debut, la Canarinha buscará su primer triunfo en la Copa Mundial 2026. Brasil juega contra Haití hoy viernes 19 de junio desde las 20:30 ET / 17:30 PT en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos por la segunda jornada del grupo C de la Copa Mundial 2026. ¿A qué hora y dónde ver por TV el partido en vivo y en directo en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tablet? A continuación, te comparto cómo y dónde seguir la transmisión desde diferentes plataformas online en el lugar que te encuentres.
¿En qué canal TV transmite Brasil vs. Haití EN VIVO por TV y Streaming Online?
Brasil vs. Haití por el Mundial 2026 cuenta con señal oficial prácticamente en toda América y en España, combinando TV abierta, cable/satélite y plataformas de streaming como DGO, ViX, DAZN, Paramount+ y Globoplay.
|País / región
|Canales de TV (abierta / cable / satélite)
|Plataformas de streaming / apps oficiales
|Brasil
|TV Globo (señal abierta), SporTV (TV paga), StarTV u otros operadores con derechos regionales
|Globoplay (streaming de Globo), apps de SporTV, plataformas OTT de operadores locales
|Haití
|Canales con señal de DSports vía operadores regionales, más TV abierta local con sublicencia (según parrilla oficial)
|DGO (DirecTV), DAZN con señal de DSPORTS en territorios habilitados, OTT de operadores locales
|Argentina
|DSports (DIRECTV Sports), TyC Sports
|DGO (DirecTV), Flow, Telecentro Play, Paramount+
|Uruguay
|Canal 5, Canal 10, Canal 12, DSports
|DGO, DAZN (con señal DSPORTS), apps de canales abiertos según programación
|Paraguay
|Telefuturo, SNT, DSports
|DGO, apps de TV abierta (Telefuturo, SNT) según disponibilidad
|Chile
|Chilevisión (abierta), DSports
|DGO, DAZN (DSPORTS para Chile)
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, señales con paquete del Mundial, DSports vía operadores
|DGO, apps de operadores con DSports y señales abiertas
|Perú
|América Televisión (señal abierta), DSports
|América TVGO, DGO, DAZN (DSPORTS), Paramount+ en algunos paquetes
|Colombia
|Caracol Televisión, Canal RCN, DSports
|DGO, Caracol Play, plataformas OTT de RCN, DAZN con DSPORTS
|Ecuador
|Teleamazonas (abierta), DSports
|Teleamazonas En Vivo, DGO, Paramount+
|Venezuela
|DSports por DirecTV
|DGO, DAZN (DSPORTS para Venezuela)
|México
|Canal 5 (Televisa), TUDN, Azteca 7, Sky Sports (según programación del Mundial 2026)
|ViX / ViX Premium (Pase Mundial 2026), Sky+, TUDN App, Azteca Deportes En Vivo
|Centroamérica
|Tigo Sports y canales abiertos con sublicencia en cada país
|Tigo Sports App, DGO, DAZN (DSPORTS en territorios habilitados)
|Estados Unidos
|FOX, FS1/FOX One (TV en inglés)
|FOX Sports App, Fubo, Sling TV, servicios OTT de cableoperadores
|Canadá
|TSN, CTV, RDS (Bell Media) – paquete general del Mundial
|TSN Direct, RDS Direct, apps de CTV y Bell Media
|España
|La 1 de TVE, Teledeporte, DAZN (según programación oficial)
|RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+ con paquete del Mundial
|Resto de Sudamérica*
|DSports (DIRECTV Sports) + canales abiertos con sublicencias locales
|DGO, DAZN (DSPORTS), Disney+ Premium y Paramount+ en territorios donde tienen derechos del Mundial
¿A qué hora juega Brasil-Haití EN VIVO HOY 19 de junio?
Brasil y Haití juegan este viernes 19 de junio a partir de las 18:30 horas (CDMX), 19:30 horas CT / 20:30 horas ET en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.
- México: 18:30 (6:30 p. m.), tiempo del Centro.
- Centroamérica (Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua): 18:30 (6:30 p. m.).
- Colombia: 19:30 (7:30 p. m.).
- Perú: 19:30 (7:30 p. m.).
- Ecuador: 19:30 (7:30 p. m.).
- Panamá: 19:30 (7:30 p. m.).
- Bolivia: 20:30 (8:30 p. m.).
- Venezuela: 20:30 (8:30 p. m.).
- Chile: 20:30 (8:30 p. m.).
- Paraguay: 21:00 (9:00 p. m.) aproximadamente, en línea con la franja de Argentina para este partido.
- Argentina: 21:30 (9:30 p. m.).
- Uruguay: 21:30 (9:30 p. m.).
- Brasil (Brasilia, Río de Janeiro, São Paulo): 21:30 (9:30 p. m.).
- Haití: 20:30–21:30 p. m. aproximado, según la conversión local desde el horario del Este de EE. UU. para el encuentro en Filadelfia.
- Estados Unidos (Este, ET – Nueva York, Miami, Washington D. C.): 20:30 (8:30 p. m.).
- Estados Unidos (Centro, CT – Chicago, Dallas, Houston): 19:30 (7:30 p. m.).
- Estados Unidos (Montaña, MT – Denver, Salt Lake City): 18:30 (6:30 p. m.).
- Estados Unidos (Pacífico, PT – Los Ángeles, San Francisco): 17:30 (5:30 p. m.).
- Canadá (Toronto, Ottawa, Montreal – zona ET): 20:30 (8:30 p. m.).
- España (península): 02:30 (2:30 a. m. del sábado 20 de junio).
- Francia, Alemania, Italia: 02:30–03:30 a. m. del sábado, según huso local respecto a UTC 00:30.
Ficha técnica del partido Brasil vs Haití – Mundial 2026
- Partido: Brasil vs Haití
- Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de grupos (Grupo C)
- Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
- Horario (hora local EE. UU.): 20:30 ET / 17:30 PT
- Sede: Filadelfia, Estados Unidos
- Estadio: Lincoln Financial Field (sede habitual de Philadelphia Eagles, NFL)
- Ciudad: Filadelfia, Pensilvania
- Dirección: 1 Lincoln Financial Field Way, Philadelphia, PA 19148, Estados Unidos (denominación habitual del recinto)
- Capacidad aproximada: 67 000 espectadores para fútbol
- Canales de TV internacionales destacados: DSports (DirecTV) y DGO para Latinoamérica, TyC Sports en Argentina.