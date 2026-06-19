Brasil y Haití se verán las caras este viernes 19 de junio a partir de las 20:30 horas ET en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos), por la Fecha 2 del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol 2026 , un duelo en el que ambas escuadras saldrán a buscar sus primeros tres puntos en el máximo torneo de selecciones de la FIFA. ¿Quieres ver el partido Brasil vs. Haití en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga.

La Canarinha, considerados como firmes candidatos al título en cada edición de la Copa del Mundo, quieren sacudirse el sinsabor que les dejó el empate 1-1 con Marruecos en el debut y obtener el primer triunfo de su camino en Norteamérica, mientras que los haitianos apelarán a su juego colectivo para intentar aguarle la fiesta a los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Brasil vs Haití se enfrentan por la segunda fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)

TL;DR del Brasil vs Haití por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 6:30 p.m. del Centro de México

🏟️ Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania

🌎 Jornada 2 del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

El partido Brasil vs. Haití por la Fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026 se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el estreno mundialista de la Albiceleste desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Brasil vs. Haití por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido Brasil vs. Haití por la Jornada 2 de la Copa del Mundo FIFA 2026 con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Brasil vs. Haití en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el partido Brasil vs. Haití por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Brasil vs. Haití EN VIVO HOY el viernes 19 de junio desde Filadelfia por la segunda fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

Horarios, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Haití por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido : Brasil vs. Haití

: Brasil vs. Haití Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C) Fecha : Viernes, 19 de junio de 2026

: Viernes, 19 de junio de 2026 Horario : 18:30 horas del Centro de México (CDMX)

: 18:30 horas del Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (señal abierta) y TUDN

: Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming : ViX y TUDN

: ViX y TUDN Estadio : Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania

: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos

Posibles alineaciones de Brasil vs. Haití

Brasil : Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha; Igor Thiago, Vinícius Júnior.. DT: Carlo Ancelotti.

: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha; Igor Thiago, Vinícius Júnior.. DT: Carlo Ancelotti. Haití: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Mateo Kovačić, Luka Modrić; Andrej Kramarić, Petar Sučić y Ante Budimir. DT: Sébastien Migné.